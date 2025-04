PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Kamiński

Świt – Chojniczanka, gdzie oglądać?

Na finiszu Betclic 2. Ligi jest mnóstwo drużyn, które do samego końca będą rywalizować o spełnienie swoich celów. Dla Świtu Szczecin priorytet to zachowanie ligowego bytu na kolejną kampanię. Beniaminek radzi sobie jednak na tyle dobrze, że należy do rozpatrywać jako kandydata do znalezienia się w barażach o awans. Te niemal pewne ma Chojniczanka, która jako jedna z niewielu ekip ze spokojem czeka na koniec sezonu i późniejsze baraże o awans. Chojniczanie z pewną przewagą zajmują czwartą lokatę w tabeli.

Świt – Chojniczanka w TV

Spotkanie Świt Szczecin – Chojniczanka Chojnice nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz wyłącznie drogą internetową.

Świt – Chojniczanka, transmisja online

Nadchodzące spotkanie możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w dedykowanej aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na wszystkie urządzenia. Rywalizację skomentuje Jakub Kazula.

Spotkania Betclic 2. Ligi można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy podczas podać podczas zakładania konta w Betclic kod promocyjny GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości.

Świt – Chojniczanka, kto wygra?

Świt – Chojniczanka, kursy bukmacherskie

Świt Szczecin Chojniczanka 2.55 3.30 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2025 07:48 .

Gdzie obejrzeć mecz Świt – Chojniczanka? Spotkanie obejrzysz na stronie internetowej sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Świt – Chojniczanka? Mecz odbędzie się w niedzielę 27 kwietnia, o godzinie 12:00.

