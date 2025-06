Iga Świątek zmierzy się z Eliną Switoliną o awans do półfinału French Open 2025. Spotkanie rozegrane zostanę we wtorek (3 czerwca) o 12:30. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Świątek - Switolina w TV i online.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Switolina, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek notuje na French Open 2025 bardzo solidny występ, czego potwierdzeniem jest awans do ćwierćfinału. W poprzedniej rundzie Polka pokonała w trzech setach Jeleną Rybakinę, choć w pierwszym przegrała aż 1:6. We wtorkowym meczu o awans do półfinału zmierzy się z Eliną Switoliną, która w drodze do ćwierćfinału wyeliminowała między innymi Jasmine Paolini.

Dla obu zawodniczek będzie to piąty pojedynek. Bilans dotychczasowych starć jest korzystny dla Świątek, która wygrała 3 z 4 meczów. Switolina ma na koncie jedno zwycięstwo. W tym roku obie zawodniczki rywalizowały ze sobą w Miami. Polka wygrała wówczas 7:6(5), 6:3. Transmisja ćwierćfinałowego spotkania będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.

Mecz Świątek dzisiaj, gdzie obejrzeć transmisję na żywo?

Mecz Świątek – Switolina odbędzie się we wtorek (3 czerwca) o godzinie 12:30. W telewizji rywalizację będzie można śledzić „na żywo” na kanale Eurosport 1.

Mecz Świątek dzisiaj, transmisja za darmo

Transmisja z ćwierćfinałowego spotkania Świątek – Switolina będzie dostępna także za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Świątek – Switolina zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Świątek – Switolina, typ kibiców

