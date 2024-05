Frank Molter/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Jeanjean: Polka rozpoczyna walkę o obronę tytułu

Iga Świątek już trzykrotnie triumfowała na kortach Rolanda Garrosa. Wygrała również dwa ostatnie turnieje. Do tegorocznej edycji również przystępuje w roli faworytki, za czym przemawia również jej forma prezentowana w ostatnich tygodniach. Polka wygrała ostatnie dwa turnieje w Madrycie i Rzymie, w obu przypadkach pokonując w finale Arynę Sabalenkę.

Turniej w Paryżu rozpocznie od pojedynku z reprezentantką gospodarzy Leolią Jeanjean, która do turnieju dostała się przez kwalifikacje. Świątek nie powinna jednak mieć najmniejszych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Pierwsze spotkanie French Open z udziałem liderki rankingu WTA rozegrane zostane w poniedziałek około godziny 13:30.

Świątek – Jeanjean, transmisja w TV

Mecz Igi Świątek z Leolią Jeanjean rozegrany zostanie w poniedziałek (27 maja) na korcie centralnym. Spotkanie odbędzie się jako drugie w planie dnia i powinna rozpocząć się około godziny 13:30. Mecz będzie transmitowany na kanale Eurosport 1. Za komentatorskimi mikrofonami zasiądą Justyna Kostyra i Lech Sidor.

Świątek – Jeanjean: transmisja za darmo

Świątek – Jeanjean, typ kibiców

Świątek – Jeanjean, kursy bukmacherskie

Odpadnięcie Igi Świątek w pierwszej rundzie byłoby ogromną sensacją. Bukmacherzy takiego scenariusza zupełnie nie biorąc pod uwagę, co potwierdzają kursy na ten mecz.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 maja 2024 08:16 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Jeanjean? Transmisja z meczu Świątek – Jeanjean będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eurosport 1. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Jeanjean? Spotkanie Świątek – Jeanjean rozegrane zostanie w poniedziałek (27 maja) o godzinie 13:30.

