Iga Świątek o awans do finału turnieju Indian Wells zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Spotkanie ma rozpocząć się o północy polskiego czasu w nocy z piątku na sobotę. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Świątek - Andriejewa w TV i online.

WENN Rights Ltd/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Andriejewa, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek po pokonaniu w czwartek Qinwen Zheng zameldowała się w półfinale Indian Wells. Reprezentantka Polski o awans do finału zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Dla Polki będzie to okazja do rewanżu za niedawny pojedynek w ćwierćfinale turnieju w Dubaju. Lepsza okazała się wówczas Andriejewa, która wygrała 6:3, 6:3.

Świątek jest faworytką półfinałowego meczu, ale aby myśleć o wygranej musi zagrać zdecydowanie lepiej niż w poprzednim starciu obu tenisistek. Polka ma dużo do udowodnienia i możemy spodziewać się bardzo zaciętego spotkania. Transmisja z tego pojedynku dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online.

Świątek – Andriejewa, transmisja w TV

Półfinałowe spotkanie Świątek – Andriejewa rozegrane zostanie w nocy z piątku na sobotę (14/15 marca) i rozpocznie się nie wcześniej niż o północy polskiego czasu. W telewizji spotkanie będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Andriejewa: transmisja za darmo

Mecz Igi Świątek o awans do finału Indian Wells możesz obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Uzyskanie dostępu do darmowej transmisji jest bardzo łatwe, bowiem wystarczy spełnić tylko dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Świątek – Andriejewa zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji “zakłady live” na stronie STS

Świątek – Andriejewa, typ kibiców

O której gra Świątek?

Półfinałowy mecz Igi Świątek, w którym zmierzy się z Mirrą Andriejewą, odbędzie się z piątku na sobotę (14/15 marca) i rozpocznie się nie wcześniej niż o północy naszego czasu.

Gdzie oglądać mecz Świątek – Andriejewa? Transmisja z meczu Świątek – Andriejewa będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Andriejewa? Spotkanie Świątek – Andriejewa rozegrane zostanie w nocy z piątku na sobotę (14/15 marca) nie przed północą polskiego czasu.

