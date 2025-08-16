Sunderland – West Ham United: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (16.08.2025)

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Sunderland – West Ham, gdzie oglądać?

Sunderland po latach wraca do Premier League i pragnie pozostać tam na dłużej. Letnie ruchy transferowe beniaminka robią wrażenie – kadra została mocno przebudowana, tak aby osiągnąć korzystny wynik. Na inaugurację kampanii Sunderland podejmie przed własną publicznością West Ham United, które również chce wreszcie wydostać się z walki o utrzymanie i zająć wyższą lokatę.

Sunderland – West Ham, transmisja TV

Sobotni mecz Sunderland – West Ham United rozpocznie się o godzinie 16:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Extra 5.

Sunderland – West Ham, transmisja online

Starcie Sunderlandu z West Hamem można śledzić także w internecie w usłudze Canal+ Online. Specjalnie na start nowego sezonu Premier League bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Sunderland – West Ham, kto wygra?

Sunderland – West Ham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta sobotniej rywalizacji stawiają West Ham United. Kurs na wygraną gości wynosi 2.28, natomiast w przypadku ewentualnego zwycięstwa Sunderlandu jest to 3.40. Kurs na remis wynosi z kolei 3.25.

Sunderland West Ham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2025 13:25 .

Gdzie oglądać mecz Sunderland – West Ham? Mecz można śledzić w telewizji na CANAL+ Extra 5 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Sunderland – West Ham? Mecz Sunderland – West Ham United odbędzie się w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 16:00.

