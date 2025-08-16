Sunderland – West Ham United: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (16.08.2025)

14:04, 16. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Sunderland - West Ham United, gdzie oglądać sobotni mecz Premier League? Transmisja TV oraz stream online.

Graham Potter
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Sunderland – West Ham, gdzie oglądać?

Sunderland po latach wraca do Premier League i pragnie pozostać tam na dłużej. Letnie ruchy transferowe beniaminka robią wrażenie – kadra została mocno przebudowana, tak aby osiągnąć korzystny wynik. Na inaugurację kampanii Sunderland podejmie przed własną publicznością West Ham United, które również chce wreszcie wydostać się z walki o utrzymanie i zająć wyższą lokatę.

Sunderland – West Ham, transmisja TV

Sobotni mecz Sunderland – West Ham United rozpocznie się o godzinie 16:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Extra 5.

Sunderland – West Ham, transmisja online

Sunderland – West Ham, kto wygra?

Sunderland – West Ham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta sobotniej rywalizacji stawiają West Ham United. Kurs na wygraną gości wynosi 2.28, natomiast w przypadku ewentualnego zwycięstwa Sunderlandu jest to 3.40. Kurs na remis wynosi z kolei 3.25.

Sunderland

Premier League |

16 sierpnia 2025

16:00

3.40
3.25
2.28
West Ham
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2025 13:25.
Gdzie oglądać mecz Sunderland – West Ham?

Mecz można śledzić w telewizji na CANAL+ Extra 5 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online.

Kiedy odbędzie się mecz Sunderland – West Ham?

Mecz Sunderland – West Ham United odbędzie się w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 16:00.

