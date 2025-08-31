Stal Mielec meczem z Ruchem Chorzów w ramach ósmej kolejki Betclic 1. Ligi zacznie niedzielne granie. Sprawdź, gdzie można znaleźć transmisję z meczu w internecie i w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Martin Konczkowski

Stal Mielec – Ruch Chorzów, gdzie oglądać?

Stal Mielec i Ruch Chorzów to drużyny, które dzieli w ligowej klasyfikacji różnica jednego punktu. Drużyna prowadzona przez Ivana Djurdjevicia ma 10 oczek. Punkt mniej mają Niebiescy.

Gospodarze przystąpią do potyczki po wygranej z GKS-em Tychy (1:0). Stal ogólnie może pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami. Z kolei Ruch ostatnio podzielił się punktami z Polonią Bytom (1:1).

Stal Mielec – Ruch Chorzów, transmisja w TV

Niedzielna potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Stal – Ruch będzie emitowana na antenie TVP Polonia. Mecz zacznie się o godzinie 14:30 i skomentują go Michał Zawacki oraz Tomasz Łapiński.

Stal Mielec – Ruch Chorzów, transmisja online

Rywalizację na obiekcie w Mielcu będzie można też oglądać w internecie. Taką możliwość zapewnia przede wszystkim strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport.

Ponadto mecz w ramach ósmej kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Wyjaśniamy, co należy zrobić. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Stal Mielec – Ruch Chorzów, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Stali

wygraną Ruchu

remisem wygraną Stali 0%

wygraną Ruchu 67%

remisem 33% 3+ Votes

Stal Mielec – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają gospodarzy. Rozwiązanie na zwycięstwo Ruchu zostało oszacowane na 1.80.

Stal Mielec Ruch Chorzów 2.90 3.40 2.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2025 12:15 .

Gdzie obejrzeć mecz Stal Mielec – Ruch Chorzów? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP Polonia oraz na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Stal Mielec – Ruch Chorzów? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 14:30.

