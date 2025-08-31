Stal Mielec – Ruch Chorzów, gdzie oglądać?
Stal Mielec i Ruch Chorzów to drużyny, które dzieli w ligowej klasyfikacji różnica jednego punktu. Drużyna prowadzona przez Ivana Djurdjevicia ma 10 oczek. Punkt mniej mają Niebiescy.
Gospodarze przystąpią do potyczki po wygranej z GKS-em Tychy (1:0). Stal ogólnie może pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami. Z kolei Ruch ostatnio podzielił się punktami z Polonią Bytom (1:1).
Stal Mielec – Ruch Chorzów, transmisja w TV
Niedzielna potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Stal – Ruch będzie emitowana na antenie TVP Polonia. Mecz zacznie się o godzinie 14:30 i skomentują go Michał Zawacki oraz Tomasz Łapiński.
Stal Mielec – Ruch Chorzów, transmisja online
Rywalizację na obiekcie w Mielcu będzie można też oglądać w internecie. Taką możliwość zapewnia przede wszystkim strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport.
Ponadto mecz w ramach ósmej kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Wyjaśniamy, co należy zrobić. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.
Stal Mielec – Ruch Chorzów, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Stali 0%
- wygraną Ruchu 67%
- remisem 33%
3+ Votes
Stal Mielec – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie
Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają gospodarzy. Rozwiązanie na zwycięstwo Ruchu zostało oszacowane na 1.80.
Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 14:30.
