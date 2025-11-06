Sparta Praga – Raków Częstochowa: gdzie oglądać?
Czwartkowe spotkanie z udziałem Sparty Praga i Rakowa Częstochowa można śledzić zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i w internecie. Prawa do transmisji z meczów Ligi Konferencji posiada Polsat, który transmisje ze spotkań udostępnia na swoich antenach telewizyjnych, ale nie tylko. Mecze można także oglądać online na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.
Sparta Praga i Raków Częstochowa to ekipy, które po dwóch rozegranych spotkaniach w fazie zasadniczej Ligi Konferencji dzieli różnica jednego punktu. Wicemistrz Polski ma cztery oczka, a punkt mniej uzbierali Czesi. W czwartkowy wieczór obie drużyny zmierzą się ze sobą w oficjalnym meczu po raz pierwszy w historii w europejskich pucharach.
Sparta Praga – Raków Częstochowa: transmisja w TV
Transmisja z czwartkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Sparta Praga – Raków Częstochowa rozpocznie się w czwartek, 6 listopada o godzinie 18:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Mecz skomentują Marek Magiera i Marcin Kalita.
Sparta Praga – Raków Częstochowa: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z udziałem mistrza Polski. Mecz można też oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Sparty
- wygraną Rakowa
- remisem
0 Votes
Spotkanie Sparta – Raków rozpocznie się w czwartek, 6 listopada o godzinie 18:45.
Transmisję ze spotkania Sparta – Raków można obejrzeć w telewizji na antenach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2, a także w internecie dzięki platformie Polsat Box Go.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.