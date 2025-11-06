Sparta Praga - Raków Częstochowa: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Ligi Konferencji z udziałem obu ekip będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Sparta Praga – Raków Częstochowa: gdzie oglądać?

Czwartkowe spotkanie z udziałem Sparty Praga i Rakowa Częstochowa można śledzić zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i w internecie. Prawa do transmisji z meczów Ligi Konferencji posiada Polsat, który transmisje ze spotkań udostępnia na swoich antenach telewizyjnych, ale nie tylko. Mecze można także oglądać online na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.

Sparta Praga i Raków Częstochowa to ekipy, które po dwóch rozegranych spotkaniach w fazie zasadniczej Ligi Konferencji dzieli różnica jednego punktu. Wicemistrz Polski ma cztery oczka, a punkt mniej uzbierali Czesi. W czwartkowy wieczór obie drużyny zmierzą się ze sobą w oficjalnym meczu po raz pierwszy w historii w europejskich pucharach.

Sparta Praga – Raków Częstochowa: transmisja w TV

Transmisja z czwartkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Sparta Praga – Raków Częstochowa rozpocznie się w czwartek, 6 listopada o godzinie 18:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Mecz skomentują Marek Magiera i Marcin Kalita.

Sparta Praga – Raków Częstochowa: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z udziałem mistrza Polski. Mecz można też oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

Kiedy i o której mecz Lincoln Sparta Praga – Raków Częstochowa? Spotkanie Sparta – Raków rozpocznie się w czwartek, 6 listopada o godzinie 18:45. Gdzie oglądać mecz Sparta Praga – Raków Częstochowa? Transmisję ze spotkania Sparta – Raków można obejrzeć w telewizji na antenach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2, a także w internecie dzięki platformie Polsat Box Go.

