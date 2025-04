Śląsk Wrocław – Motor Lublin: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (05.04.2025)

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Petr Schwarz

Śląsk – Motor, gdzie oglądać?

Śląsk Wrocław zdawał się być skazany na spadek z Ekstraklasy, ale ostatnie trzy mecze pozwoliły mu jeszcze włączyć się do walki o utrzymanie w elicie. Dwie kolejne wygrane, w tym niezwykle cenna przeciwko Lechowi Poznań, to znakomity prognostyk na najbliższą przyszłość. W niedzielę Śląsk podejmie u siebie Motor Lublin, a więc rywala, przeciwko któremu z pewnością nie będzie łatwo.

Śląsk – Motor, transmisja TV

Sobotni mecz Śląsk Wrocław – Motor Lublin rozpocznie się o godzinie 17:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3.

Śląsk – Motor, transmisja online

Sobotnie starcie Ekstraklasy można obejrzeć oczywiście również w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania ze promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje teraz tylko 65 złotych miesięcznie, przy wykupieniu usługi na cały rok.

Śląsk – Motor, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu w oczach bukmacherów jest Śląsk Wrocław. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.05. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Motoru Lublin jest to 3.60. Kurs na remis wynosi również 3.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Śląsk Wrocław Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2025 07:40 .

Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław – Motor Lublin? Mecz Śląska z Motorem można obejrzeć w telewizji na CANAL+ Sport 3 oraz w internecie na CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Śląsk Wrocław – Motor Lublin? To spotkanie odbędzie się w sobotę (5 kwietnia) o godzinie 17:30.

