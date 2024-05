PressFocus Na zdjęciu: Magdalena Stysiak

Polska – Holandia, gdzie obejrzeć Ligę Narodów?

Reprezentacja Polski kobiet po dwóch rozegranych spotkaniach Ligi Narodów ma na swoim koncie komplet punktów i ani jednego straconego seta. Zespół Stefano Lavariniego pewnie 3:0 pokonał reprezentacje Włoch i Francji. W sobotę ponownie wystąpi w roli faworyta, tym razem mierząc się z Holandią. Przeciwniczki polskiego zespołu w dotychczasowych spotkaniach ograły Bułgarię (3:0) i przegrały z Turcją (1:3).

Biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez Polki, nie powinni mieć problemu z odniesieniem wygranej w sobotnim meczu w Antalyi. Mecz, który rozpocznie się o 13:00, będzie transmitowany w telewizji i online.

Polska – Holandia, transmisja w TV

Mecz Polska – Holandia, w ramach 3. kolejki Ligi Narodów, rozegrany zostanie w sobotę (18 maja) o godzinie 13:00 polskiego czasu. Spotkanie transmitowane będzie “na żywo” na kanale Polsat Sport 1.

Polska – Holandia, transmisja online

Sobotni mecz Polska – Holandia obejrzysz również dzięki usłudze STS TV. Co ważne, nie jest w tym przypadku konieczne wykupowanie dostępu do transmisji. Ten dostaniesz spełniając dwa warunki. Pierwszym jest zarejestrowanie konta w STS podając kod promocyjny GOAL, a drugim postawienie dowolnego kuponu za co najmniej 2 zł. Dzięki temu będziesz miał dostęp do usługi STS TV przez 24 godziny.

Polska – Holandia: kto wygra?

