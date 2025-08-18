RW Essen – Borussia Dortmund: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (18.08.2025)

RW Essen – Borussia Dortmund: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie można obejrzeć ten mecz pierwszej rundy Pucharu Niemiec.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

RW Essen – Borussia Dortmund: przewidywania

Puchar Niemiec to klasyczny przedsmak tego, co czeka nas w nowym sezonie niemieckiej Bundesligi. Jest to bowiem dla wielu drużyn pierwszy mecz o punkty w nowym sezonie. Tym razem zespół trzecioligowego RW Essen podejmie Borussię Dortmund, a więc wydaje się, że trudno spodziewać się innego wyniku, niż pewne zwycięstwo gości, którzy przecież walczą o mistrzostwo kraju.

RW Essen – Borussia Dortmund: transmisja TV

Mecze Pucharu Niemiec, a więc także i to spotkanie, będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Początek rywalizacji o godzinie 20:45 w poniedziałek 18 sierpnia 2025 roku.

RW Essen – Borussia Dortmund: stream online

Ten mecz będzie można oglądać także na stronie elevensports.pl.

RW Essen – Borussia Dortmund: kto wygra?

RW Essen – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów oczywiście zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Borussii Dortmund. Kurs na zwycięstwo piłkarzy gości wynosi mniej więcej 1.20. Z kolei chcąc zagrać na remis w regulaminowych 90 minutach, można to zrobić za około 7.00. Jeśli jednak stawiamy na sensację w tej rundzie Pucharu Niemiec, to zwycięstwo RW Essen można zagrać po kursie nawet 13.5.

RW Essen Borussia Dortmund 14.0 7.40 1.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2025 15:58 .

Kiedy odbędzie się mecz RW Essen – Borussia Dortmund? Początek rywalizacji o godzinie 20:45 w poniedziałek 18 sierpnia 2025 roku. Gdzie obejrzeć mecz RW Essen – Borussia Dortmund? Mecz będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl.

