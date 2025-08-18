RW Essen – Borussia Dortmund: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (18.08.2025)

RW Essen – Borussia Dortmund: przewidywania
Puchar Niemiec to klasyczny przedsmak tego, co czeka nas w nowym sezonie niemieckiej Bundesligi. Jest to bowiem dla wielu drużyn pierwszy mecz o punkty w nowym sezonie. Tym razem zespół trzecioligowego RW Essen podejmie Borussię Dortmund, a więc wydaje się, że trudno spodziewać się innego wyniku, niż pewne zwycięstwo gości, którzy przecież walczą o mistrzostwo kraju.
RW Essen – Borussia Dortmund: transmisja TV
Mecze Pucharu Niemiec, a więc także i to spotkanie, będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Początek rywalizacji o godzinie 20:45 w poniedziałek 18 sierpnia 2025 roku.
RW Essen – Borussia Dortmund: stream online
Ten mecz będzie można oglądać także na stronie elevensports.pl.
RW Essen – Borussia Dortmund: kto wygra?
RW Essen – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów oczywiście zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Borussii Dortmund. Kurs na zwycięstwo piłkarzy gości wynosi mniej więcej 1.20. Z kolei chcąc zagrać na remis w regulaminowych 90 minutach, można to zrobić za około 7.00. Jeśli jednak stawiamy na sensację w tej rundzie Pucharu Niemiec, to zwycięstwo RW Essen można zagrać po kursie nawet 13.5.
