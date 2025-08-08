Ruch Chorzów - Pogoń Siedlce to mecz czwartej kolejki Betclic 1. Ligi. Rywalizacja zapowiada się ciekawie. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z meczu w interencie i w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce, gdzie oglądać?

Ruch Chorzów i Pogoń Siedlce to ekipy, dzielące w tabeli Betclic 1. Ligi trzy punkty. Cztery oczka wywalczyli jak na razie Niebiescy. Tylko punkt jest natomiast na koncie drużyny Adama Noconia. W piątkowe popołudnie swoją kolejną przygodę z 14-krotnymi mistrzami Polski zacznie Waldemar Fornalik, który zastąpił Dawida Szulczka na stanowisku szkoleniowca.

Niebiescy przystąpią do rywalizacji po przegranej ze Śląskiem Wrocław (1:2). Niemniej na swoim stadionie w tej kampanii Ruch już pokonał Górnik Łęczna (2:1). Z kolei Pogoń ma za sobą dwie z rzędu porażki. Siedlczanie ulegli kolejno Odrze Opole (0:1) i Wieczystej (1:2).

Ciekawostką przed startem rywalizacji jest to, że w czterech ostatnich potyczkach między Ruchem a Pogonią za każdym razem miał miejsce. Co bardziej interesujące wszystkie te mecze kończyły się rezultatem 1:1.

Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce, transmisja w TV

Piątkowa potyczka nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Starcie, które odbędzie się na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim dostępne będzie tylko w internecie.

Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce, transmisja online

Rywalizacja z udziałem ekip z Chorzowa i Siedlec będzie do zobaczenia na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych takich jak smartfony czy tablety. Starcie zacznie się o godzinie 18:00 i skomentuje go Aleksander Roj. Ponadto mecz w ramach czwartej kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce, kto wygra?

Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Ruchu kształtuje się na poziomie 1.62. Remis oszacowano na 3.85.Z kolei opcje na ewentualną wygraną Pogoni wyceniono na 4.70 i to najmniej prawdopodobna opcja.

Ruch Chorzów Pogoń Siedlce 1.62 3.85 4.70

Gdzie obejrzeć mecz Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce? Spotkanie zostanie rozegrane w piątek (8 sierpnia) o godzinie 18:00.

