Ruch Chorzów – Stal Stalowa Wola: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (13.04.2025)

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Ruch Chorzów – Stal Stalowa Wola, gdzie oglądać?

W niedzielnym spotkaniu 28. kolejki Betclic 1. Ligi, które odbędzie się 13 kwietnia 2025 roku o godzinie 17:00 Ruch Chorzów podejmie przed własną publicznością Stal Stalowa Wola. Niebiescy wiosną nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa, podobnie jak goście najbliższego starcia. Obie drużyny poważnie rozczarowują – Ruch ma spore problemy, aby znaleźć się w barażach, a Stal zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli.

Ruch Chorzów – Stal Stalowa Wola, transmisja TV

Mecz Ruch Chorzów – Stal Stalowa Wola rozpocznie się o godzinie 17:00. Nie przewidziano telewizyjnej transmisji tej rywalizacji.

Ruch Chorzów – Stal Stalowa Wola, transmisja online

To spotkanie można śledzić za to w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Istnieje również możliwość obejrzenia transmisji w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Ruch Chorzów – Stal Stalowa Wola, kto wygra?

Ruch Chorzów – Stal Stalowa Wola, kursy bukmacherskie

Bukmacher Betclic oferuje następujące kursy na to spotkanie: zwycięstwo Ruchu Chorzów – 1.59, zwycięstwo Stali Stalowa Wola – 4.80, remis – 3.95. Niebiescy przystąpią do niedzielnego starcia w roli wielkiego faworyta. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Ruch Chorzów Stal Stalowa Wola Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2025 02:28 .

