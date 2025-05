Roma – Milan: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (18.05.2025)

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Roma – Milan, gdzie oglądać?

AS Roma wciąż jest w grze o czwarte miejsce i awans do Ligi Mistrzów. Milan z kolei ma w dorobku trzy punkty mniej i potrzebowałby cudu, aby wyprzedzić cztery ekipy, które znajdują się przed nią w tabeli. W niedzielę dojdzie w stolicy do bezpośredniego starcia dwóch uznanych ekip. Na papierze faworytem będą rzymianie, którzy prezentują się lepiej.

Roma – Milan, transmisja TV

Spotkanie Roma – Milan będzie transmitowane na żywo na kanale Eleven Sports 1. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:45.

Roma – Milan, transmisja online

W internecie starcie pomiędzy Interem Mediolan a Lazio będzie dostępne na platformie elevensports.pl oraz w Betclic TV. Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Roma – Milan, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Romy

Remisem

Wygraną Milanu Wygraną Romy

Remisem

Wygraną Milanu 0 Votes

Roma – Milan, kursy bukmacherskie

Bukmacher Betclic oferuje następujące kursy na to spotkanie: zwycięstwo Romy – 2.23, zwycięstwo Milanu – 2.80, remis – 3.35. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

AS Roma AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 18 maja 2025 10:36 .

Gdzie oglądać mecz Roma – Milan? Mecz można obejrzeć w telewizji na Eleven Sports 1 oraz w internecie w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Roma – Milan? Ten mecz rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.