AS Roma - Juventus: gdzie oglądać mecz Serie A? Na zakończenie weekendu czeka nas na Stadio Olimpico w ramach 31. kolejki ligi włoskiej. Stawka jest wysoka, bowiem obie drużyny walczą o awans do Ligi Mistrzów. Sprawdź gdzie oglądać mecz Roma - Juventus.

Roma – Juventus: gdzie oglądać?

AS Roma pod wodzą Claudio Ranieriego nie przegrała na własnym stadionie od trzynastu spotkań. Stadio Olimpico stało się prawdziwą fortecą. W ostatnich miesiącach “Giallorossi” wygrywali tu z takimi zespołami jak Lazio (2:0), Porto (3:2) czy Athletic Bilbao (2:1), a mecz z Napoli zakończył się remisem (1:1). Obecnie rzymianie walczą o awans do Ligi Mistrzów, zajmując 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 52 punktów.

O 3 oczka więcej ma Juventus, który plasuje się o jedną pozycję wyżej od najbliższego rywala. W Turynie ostatnio nastąpiły zmiany, ponieważ stery w klubie przejął Igor Tudor. Chorwat w swoim debiucie wygrał z Genoą (1:0), lecz teraz stoi przed nim zdecydowanie trudniejsze zadanie. Czy w drugim meczu poprowadzi “Starą Damę” do zwycięstwa na niezdobytym od dawna Stadio Olimpico? Odpowiedź na to pytanie poznamy w niedzielę późnym wieczorem.

Roma – Juventus: transmisja w TV

Mecz Roma – Juventus odbędzie się w niedzielę (6 kwietnia) na Stadio Olimpico o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie skomentują Patryk Mirosławski i Piotr Czachowski.

Roma – Juventus: transmisja online

Prawa do transmitowania meczów Serie A w Polsce posiada Eleven Sports. Stacja oferuje dostęp do oglądania spotkania w internecie dzięki stronie elevensports.pl. Ponadto starcie na żywo będzie dostępne także w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL, postawić kupon na co najmniej 24h przed meczem oraz posiadać na koncie dowolne środki.

Roma – Juventus: kto wygra?

Roma – Juventus: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy na mecz Roma – Juventus przygotowali ciekawą ofertę z wysokimi kursami. Choć trudno wskazać faworyta, nieco większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Ich wygraną można dodać do kuponu ze współczynnikiem 2.55, zaś triumf gości po kursie 3.00.

AS Roma Juventus FC 2.55 3.10 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2025 09:30 .

Gdzie oglądać mecz Roma – Juventus? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1, a także w internecie na stronie elevensports.pl oraz usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Roma – Juventus? Mecz Roma – Juventus odbędzie się w niedzielę (6 kwietnia) o godzinie 21:00.

