Roma – Inter, gdzie oglądać?
W sobotni wieczór odbędzie się hit 7. kolejki rozgrywek Serie A, w którym AS Roma przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Fiorentiną (2:1)
Inter Mediolan również znajduje się na odpowiednich torach. Nerazzurri w swoim ostatnim ligowym spotkaniu odnieśli okazałe zwycięstwo nad Cremonese (4:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Olimpico zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Roma – Inter, transmisja w TV
Spotkanie AS Roma – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.
Roma – Inter, transmisja online
Sobotnie starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.
Roma – Inter, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Romy 50%
- remisem 0%
- wygraną Interu 50%
2+ Votes
Roma – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa AS Romy natomiast sięga nawet 3.40.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (18 października) o godzinie 20:45.
