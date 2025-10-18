AS Roma i Inter Mediolan zmierzą się ze sobą w sobotni wieczór. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Roma – Inter, gdzie oglądać?

W sobotni wieczór odbędzie się hit 7. kolejki rozgrywek Serie A, w którym AS Roma przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Fiorentiną (2:1)

Inter Mediolan również znajduje się na odpowiednich torach. Nerazzurri w swoim ostatnim ligowym spotkaniu odnieśli okazałe zwycięstwo nad Cremonese (4:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Olimpico zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Roma – Inter, transmisja w TV

Spotkanie AS Roma – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Roma – Inter, transmisja online

Sobotnie starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Roma – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Romy

remisem

wygraną Interu wygraną Romy 50%

remisem 0%

wygraną Interu 50% 2+ Votes

Roma – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa AS Romy natomiast sięga nawet 3.40.

AS Roma Inter Mediolan 3.40 3.30 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 16:22 .

Gdzie oglądać mecz Roma – Inter? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Roma – Inter? Spotkanie odbędzie się w sobotę (18 października) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.