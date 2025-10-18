AS Roma – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.10.2025)

AS Roma i Inter Mediolan zmierzą się ze sobą w sobotni wieczór. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Piłkarze Interu
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu
Roma – Inter, gdzie oglądać?

W sobotni wieczór odbędzie się hit 7. kolejki rozgrywek Serie A, w którym AS Roma przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Fiorentiną (2:1)

Inter Mediolan również znajduje się na odpowiednich torach. Nerazzurri w swoim ostatnim ligowym spotkaniu odnieśli okazałe zwycięstwo nad Cremonese (4:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Olimpico zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Roma – Inter, transmisja w TV

Spotkanie AS Roma – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. 

Roma – Inter, transmisja online

Sobotnie starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Roma – Inter, kto wygra?

Roma – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa AS Romy natomiast sięga nawet 3.40.

AS Roma
Inter Mediolan
3.40
3.30
2.25
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 16:22.
Gdzie oglądać mecz Roma – Inter?

Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV.

Kiedy odbędzie się mecz Roma – Inter?

Spotkanie odbędzie się w sobotę (18 października) o godzinie 20:45.

