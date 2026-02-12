Paris Saint-Germain w piątek zmierzy się w lidze ze Stade Rennes. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Rennes – PSG, gdzie oglądać?

Piątkowe zmagania w ramach 22. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozpoczną się od starcia, w którym zobaczymy Paris Saint-Germain. Paryżanie tego dnia zmierzą się na wyjeździe ze Stade Rennes. Podopieczni Luisa Enrique przystąpią do tego meczu po pokonaniu Olympique Marsylii (5:0).

Stade Rennes natomiast znajduje się w beznadziejnej formie. Gospodarze poniedziałkowego pojedynku w ostatnim meczu przegrali z RC Lens (1:3). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem jednostronnie na korzyść Paris Saint-Germain.

Rennes – PSG, transmisja w TV

Spotkanie Stade Rennes – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3.

Rennes – PSG, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz też oglądać drogą internetową. Dostęp do transmisji będzie na stronie elevensports.pl.

Rennes – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.42. W przypadku zwycięstwa Stade Rennes natomiast sięga nawet 6.60.

Rennes Paris Saint-Germain 6.60 5.00 1.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2026 16:20

Gdzie oglądać mecz Rennes – PSG? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl. Kiedy odbędzie się mecz Rennes – PSG? Spotkanie odbędzie się w piątek (13 lutego) o godzinie 19:00.

