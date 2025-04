Rekord Bielsko-Biała – Olimpia Elbląg: czy jest transmisja? (17.04.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Zieliński

Rekord – Olimpia: gdzie oglądać?

27. kolejka Betclic 2. Ligi rozpocznie się już w czwartek. Jedno ze spotkań to rywalizacja Rekord Bielsko-Biała – Olimpia Elbląg. Obie drużyny walczą o utrzymanie. W lepszej sytuacji pod kątem tabeli są gospodarze, którzy przy zwycięstwie i korzystnych wynikach na innych boiskach mogą opuścić strefę baraży o utrzymanie. Goście wciąż mają szanse na utrzymanie, ale strata jest już bardzo duża, bowiem wynosi 9 punktów do miejsc barażowych i aż 12 do miejsc gwarantujących utrzymanie.

Rekord – Olimpia: transmisja w TV

Brak transmisji mecz Rekord – Olimpia w telewizji.

Rekord – Olimpia: transmisja online

Czwartkowe spotkanie Rekord – Olimpia nie będzie transmitowane w internecie.

Rekord – Olimpia: kto wygra?

Rekord – Olimpia: kursy bukmacherskie

Większe szansa na zwycięstwo według bukmacherów ma Rekord Bielsko-Biała. Analitycy bukmachera Betclic ustalili kurs na ich wygraną na poziomie 2.06. Z kolei triumf Olimpii oszacowano ze współczynnikiem 3.20. To spotkanie możesz postawić, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL.

Rekord Bielsko-Biała Olimpia Elbląg 2.06 3.45 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2025 18:45 .

Gdzie oglądać mecz Rekord Bielsko-Biała – Olimpia Elbląg? Mecz Rekord – Olimpia nie będzie transmitowany w telewizji ani w internecie. Kiedy odbędzie się spotkanie Rekord Bielsko-Biała – Olimpia Elbląg? Mecz zostanie rozegrany w czwartek (17 kwietnia) o godzinie 17:00.

