Real Oviedo - FC Barcelona: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać czwartkowy mecz 6. kolejki La Liga z udziałem Dumy Katalonii.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Real Oviedo – FC Barcelona: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecz Barcelony z Realem Oviedo można obejrzeć w telewizji oraz online. Dostępna jest także darmowa opcja, którą oferuje bukmacher STS. W serwisie STS TV dostępna jest transmisja wszystkich spotkań La Liga, w tym również czwartkowego starcia Dumy Katalonii.

Założenie konta w STS z kodem GOAL nie zajmie Ci więcej niż kilka minut. Potem wystarczy postawić zakład za symboliczne 2 zł i już transmisja będzie dostępna. Możesz oglądać swobodnie w wysokiej jakości na laptopie, telefonie i tablecie.

FC Barcelona notuje świetny początek sezonu – wygrała cztery z pięciu pierwszych meczów ligowych i pozostaje w ścisłej czołówce tabeli. Drużyna Hansiego Flicka prezentuje ofensywny futbol i imponuje skutecznością, strzelając 11 goli w trzech ostatnich spotkaniach. Real Oviedo wrócił do La Liga po 24 latach, ale początek ma trudny – zanotował tylko jedno zwycięstwo i cztery porażki, strzelając zaledwie jednego gola. W roli gospodarza spróbuje jednak sprawić niespodziankę.

Jak oglądać mecz Real Oviedo – FC Barcelona w STS TV?

Spotkanie będzie można obejrzeć także bez dodatkowych opłat w STS TV. Żeby uzyskać darmowy dostęp do transmisji, należy wykonać te kroki:

Zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku), Postawić kupon przedmeczowy lub live za minimum 2 zł, Wejść do zakładów live i włączyć transmisję meczu Real Oviedo – FC Barcelona.

Real Oviedo – FC Barcelona: transmisja TV

Spotkanie Real Oviedo – FC Barcelona odbędzie się w czwartek 25 września 2025 roku o godzinie 21:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał Canal+ Sport.

Real Oviedo – FC Barcelona: stream online

Oprócz STS TV mecz będzie dostępny również online na platformie CANAL+ online. Kibice mogą skorzystać z pakietu Super Sport (CANAL+ + Eleven Sports), którego koszt wynosi obecnie 70 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Kiedy i o której mecz Oviedo – Barcelona? Spotkanie Real Oviedo – FC Barcelona rozpocznie się w czwartek, 25 września o godzinie 21:30. Gdzie obejrzeć mecz Oviedo – FC Barcelona? Mecz Oviedo – FC Barcelona można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Sport, a także w internecie poprzez Canal+ Online i STS TV.

