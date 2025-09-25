REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Real Oviedo – FC Barcelona: gdzie obejrzeć za darmo?
Mecz Barcelony z Realem Oviedo można obejrzeć w telewizji oraz online. Dostępna jest także darmowa opcja, którą oferuje bukmacher STS. W serwisie STS TV dostępna jest transmisja wszystkich spotkań La Liga, w tym również czwartkowego starcia Dumy Katalonii.
Założenie konta w STS z kodem GOAL nie zajmie Ci więcej niż kilka minut. Potem wystarczy postawić zakład za symboliczne 2 zł i już transmisja będzie dostępna. Możesz oglądać swobodnie w wysokiej jakości na laptopie, telefonie i tablecie.
FC Barcelona notuje świetny początek sezonu – wygrała cztery z pięciu pierwszych meczów ligowych i pozostaje w ścisłej czołówce tabeli. Drużyna Hansiego Flicka prezentuje ofensywny futbol i imponuje skutecznością, strzelając 11 goli w trzech ostatnich spotkaniach. Real Oviedo wrócił do La Liga po 24 latach, ale początek ma trudny – zanotował tylko jedno zwycięstwo i cztery porażki, strzelając zaledwie jednego gola. W roli gospodarza spróbuje jednak sprawić niespodziankę.
Jak oglądać mecz Real Oviedo – FC Barcelona w STS TV?
Spotkanie będzie można obejrzeć także bez dodatkowych opłat w STS TV. Żeby uzyskać darmowy dostęp do transmisji, należy wykonać te kroki:
- Zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku),
- Postawić kupon przedmeczowy lub live za minimum 2 zł,
- Wejść do zakładów live i włączyć transmisję meczu Real Oviedo – FC Barcelona.
Kto wygra mecz Oviedo – Barcelona?
Real Oviedo – FC Barcelona: transmisja TV
Spotkanie Real Oviedo – FC Barcelona odbędzie się w czwartek 25 września 2025 roku o godzinie 21:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał Canal+ Sport.
Real Oviedo – FC Barcelona: stream online
Oprócz STS TV mecz będzie dostępny również online na platformie CANAL+ online. Kibice mogą skorzystać z pakietu Super Sport (CANAL+ + Eleven Sports), którego koszt wynosi obecnie 70 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Spotkanie Real Oviedo – FC Barcelona rozpocznie się w czwartek, 25 września o godzinie 21:30.
Mecz Oviedo – FC Barcelona można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Sport, a także w internecie poprzez Canal+ Online i STS TV.
