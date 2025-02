Real Madryt rozegra w środę z Manchesterem City rewanżowy mecz fazy play-off Ligi Mistrzów. Zadecyduje on o awansie do 1.8 finału. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Real Madryt - Man City w TV i online.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt – Manchester City, gdzie oglądać?

W środowy wieczór oczy piłkarskiego świata będą skierowane przede wszystkim na Santiago Bernabeu w Madrycie. Dojdzie tam do rewanżowego pojedynku fazy play-off Ligi Mistrzów, w którym miejscowy Real Madryt zmierzy się z Manchesterem City. Po pierwszym meczu w zdecydowanie lepszej sytuacji są Królewscy, którzy na Etihad Stadium wygrali 3:2. Nie oznacza to jednak, że w rewanżu zabraknie emocji. Wręcz przeciwnie.

Manchester City, który notuje w Premier League rozczarowujący sezon, ma wiele do udowodnienia. W środowy wieczór zrobi wszystko, aby odrobić straty i sprawdzić niespodzianką, jaką w tej sytuacji będzie jego awans do kolejnej rundy. Mecz będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Real Madryt – Manchester City, transmisja w TV

Rewanżowe spotkanie Real Madryt – Manchester City rozegrane zostanie w środę (19 lutego) o godzinie 21:00. W telewizji transmisja “na żywo” dostępna będzie na kanale CANAL+ Extra 1. Do skomentowania tego spotkania wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.

Real Madryt – Manchester City, transmisja online

Środowy hit, który wyłoni jednego z uczestników 1/8 finału Ligi Mistrzów, możesz obejrzeć również dzięki usłudze CANAL+ online. Dostęp do niej na 30 dni możesz uzyskać korzystając z promocji Fortuny. Dzięki temu obejrzysz nie tylko ten mecz, ale również wszystkie pojedynki w ramach 1/8 finału. Co trzeba zrobić, aby zgarnąć voucher?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Platforma CANAL+ online naturalnie umożliwia również samodzielne wykupienie dostępu. Pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie wszystkich meczów Ligi Mistrzów, kosztuje aktualnie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Możesz z niej skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 200 na awans Realu Madryt

Specjalną promocję pod środowy mecz rewanżowy przygotował Superbet. Dzięki niej stawiając zaledwie 2 zł an awans Realu Madryt do kolejnej rundy można zgarnąć aż 400 zł. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład pojedynczy za min. 2 zł na awans Realu Madryt do 1/8 finału Ligi Mistrzów Jeżeli Real Madryt awansuje, otrzymasz wygraną z kuponu oraz extra bonus 400 zł

Real Madryt – Manchester City, kto wygra?`

Gdzie obejrzeć mecz Real Madryt – Manchester City? Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Real Madryt – Manchester City? Mecz rozegrany zostanie w środę (19 lutego) o godzinie 21:00.

