IMAGO / Passion2Press Na zdjęciu: Jeremie Frimpong

RB Lipsk – Bayer, gdzie oglądać

Bayer Leverkusen zamknął rundę jesienną, nie notując ani jednej porażki – i to na wszystkich frontach! Czy ten stan rzeczy się utrzyma? Już w sobotę Aptekarzy czeka bardzo trudny wyjazd. Zagrają bowiem na obiekcie RB Lipsk, który również notuje udaną kampanię. Byki zajmują czwartą lokatę w Bundeslidze i tracą 12 punktów do najbliższych rywali. Z pewnością zrobią wszystko, by skrócić ten dystans.

Sprawdź nasze typy na mecz RB Lipsk – Bayer Leverkusen.

RB Lipsk – Bayer, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania Bundesligi posiada w Polsce Viaplay. Sobotnie spotkanie nie będzie zatem dostępne w tradycyjnej telewizji.

RB Lipsk – Bayer, transmisja online

Mecz niemieckiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji spotkania na Red Bull Arena.

RB Lipsk – Bayer, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają gospodarzom.

RB Lipsk Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 stycznia 2024 08:04 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.