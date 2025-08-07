Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.08.2025)

Raków – Maccabi: gdzie oglądać?
Raków Częstochowa w czwartek (7 sierpnia) o godz. 21:00 rozpocznie rywalizację w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Przeciwnikiem wicemistrzów Polski będzie izraelski Maccabi Hajfa. Choć rywale zapowiadają się na wymagających, to faworytem meczu pozostaje zespół Marka Papszuna.
Medaliki efektownie wyeliminowali w poprzedniej rundzie Żilinę, a dobrą formę strzelecką prezentuje Jonatan Brunes, autor czterech bramek w tym sezonie. W Ekstraklasie częstochowianie notują jednak słabszy start i zajmują 10. miejsce. Mimo to, w europejskich pucharach liczą na kontynuację zwycięskiej serii. Maccabi będzie chciało wywieźć z Polski korzystny wynik przed rewanżem. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa.
Raków – Maccabi: transmisja w TV
Mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa będzie transmitowany w telewizji. Starcie rozgrywane pod Jasną Górą będzie dostępne na antenie TVP Sport, a skomentuje duet Marcin Feddek – Michał Zachodny.
Raków – Maccabi: stream online
Spotkanie Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji będzie dostępny online. Transmisję meczu możesz śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.
Raków – Maccabi: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie wskazuję, że Raków jest faworytem w pierwszym starciu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Kurs na zwycięstwo wicemistrzów Polski oscyluje wokół 1.65. Triumf Maccabi Hajfa wyceniany jest na poziomie około 6.00. Z kolei remis można obstawić po kursie wynoszącym mniej więcej 4.10.
