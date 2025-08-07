Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.08.2025)

Raków Częstochowa podejmie Maccabi Hajfa w ramach 3. kolejki eliminacji Ligi Konferencji. Mecz odbędzie się w czwartek (7 sierpnia) o godz. 21:00. Transmisja w telewizji i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Michael Ameyaw

Raków – Maccabi: gdzie oglądać?

Raków Częstochowa w czwartek (7 sierpnia) o godz. 21:00 rozpocznie rywalizację w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Przeciwnikiem wicemistrzów Polski będzie izraelski Maccabi Hajfa. Choć rywale zapowiadają się na wymagających, to faworytem meczu pozostaje zespół Marka Papszuna.

Medaliki efektownie wyeliminowali w poprzedniej rundzie Żilinę, a dobrą formę strzelecką prezentuje Jonatan Brunes, autor czterech bramek w tym sezonie. W Ekstraklasie częstochowianie notują jednak słabszy start i zajmują 10. miejsce. Mimo to, w europejskich pucharach liczą na kontynuację zwycięskiej serii. Maccabi będzie chciało wywieźć z Polski korzystny wynik przed rewanżem. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa.

Raków – Maccabi: transmisja w TV

Mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa będzie transmitowany w telewizji. Starcie rozgrywane pod Jasną Górą będzie dostępne na antenie TVP Sport, a skomentuje duet Marcin Feddek – Michał Zachodny.

Raków – Maccabi: stream online

Spotkanie Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji będzie dostępny online. Transmisję meczu możesz śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.

Raków – Maccabi: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazuję, że Raków jest faworytem w pierwszym starciu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Kurs na zwycięstwo wicemistrzów Polski oscyluje wokół 1.65. Triumf Maccabi Hajfa wyceniany jest na poziomie około 6.00. Z kolei remis można obstawić po kursie wynoszącym mniej więcej 4.10.

Raków Częstochowa Maccabi Hajfa 1.67 4.10 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2025 17:59 .

Gdzie obejrzeć mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa? Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa? Mecz zostanie rozegrany w czwartek, 7 sierpnia. Początek rywalizacji o godzinie 21:00.

