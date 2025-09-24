Raków – Lech: gdzie oglądać?
W środę czeka nas zaległe spotkanie 6. kolejki Ekstraklasy pomiędzy wicemistrzem a mistrzem Polski, czyli starcie Raków Częstochowa – Lech Poznań. Według bukmacherów faworytem konfrontacji mimo kiepskiej formy będzie zespół Marka Papszuna. Kolejorz przyjeżdża jednak pod Jasną Górę z jednym zadaniem – odnieść zwycięstwo. Obrońcy tytułu chcą wykorzystać kryzys gospodarzy i po raz trzeci z rzędu wrócić z wyjazdowego meczu w lidze z pełną pulą. Sprawdź typy na mecz Raków – Lech.
Raków – Lech: transmisja w TV
Mecz Raków Częstochowa – Lech Poznań odbędzie się w środę (24 września) o godzinie 18:30. Transmisja na żywo zostanie przeprowadzona na kanałach TVP Sport oraz Canal+ Sport 3. Starcie skomentuje duet Piotr Glamowski i Jacek Bednarz (Canal+) oraz Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski (TVP).
Raków – Lech: transmisja online
Zaległy hit 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy można również oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl. Ponadto mecz będzie dostępny w usłudze Canal+ online, do której dostęp można uzyskać po wykupieniu pakietu Super Sport w cenie 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Raków – Lech: kto wygra?
Raków – Lech: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów faworytem spotkania będzie Raków Częstochowa, co odzwierciedla różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Wygraną gospodarzy można dodać do kuponu z kursem 2.12, zaś triumf Lecha Poznań z kursem 3.30.
