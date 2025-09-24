Raków Częstochowa zagra z Lechem Poznań w zaległym spotkaniu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Starcie odbędzie się w środę (24 września) o godzinie 18:45. Sprawdź gdzie oglądać mecz Raków - Lech.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków – Lech: gdzie oglądać?

W środę czeka nas zaległe spotkanie 6. kolejki Ekstraklasy pomiędzy wicemistrzem a mistrzem Polski, czyli starcie Raków Częstochowa – Lech Poznań. Według bukmacherów faworytem konfrontacji mimo kiepskiej formy będzie zespół Marka Papszuna. Kolejorz przyjeżdża jednak pod Jasną Górę z jednym zadaniem – odnieść zwycięstwo. Obrońcy tytułu chcą wykorzystać kryzys gospodarzy i po raz trzeci z rzędu wrócić z wyjazdowego meczu w lidze z pełną pulą. Sprawdź typy na mecz Raków – Lech.

Raków – Lech: transmisja w TV

Mecz Raków Częstochowa – Lech Poznań odbędzie się w środę (24 września) o godzinie 18:30. Transmisja na żywo zostanie przeprowadzona na kanałach TVP Sport oraz Canal+ Sport 3. Starcie skomentuje duet Piotr Glamowski i Jacek Bednarz (Canal+) oraz Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski (TVP).

Raków – Lech: transmisja online

Zaległy hit 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy można również oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl. Ponadto mecz będzie dostępny w usłudze Canal+ online, do której dostęp można uzyskać po wykupieniu pakietu Super Sport w cenie 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Raków – Lech: kto wygra?

Kto wygra mecz? Raków Częstochowa

Remis

Lech Poznań Raków Częstochowa

Remis

Lech Poznań 0 Votes

Raków – Lech: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem spotkania będzie Raków Częstochowa, co odzwierciedla różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Wygraną gospodarzy można dodać do kuponu z kursem 2.12, zaś triumf Lecha Poznań z kursem 3.30.

Raków Częstochowa Lech Poznań 2.12 3.40 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2025 10:47 .

Gdzie oglądać mecz Raków – Lech? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport i Canal+ Sport 3, a także w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Raków – Lech? Mecz odbędzie się w środę (24 września) o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.