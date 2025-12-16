Puchar Ligi Angielskiej gdzie oglądać? Transmisja EFL Cup (16.12.2025)

Puchar Ligi Angielskiej gdzie oglądać?
Mecze Pucharu Ligi Angielskiej (EFL Cup) nie są transmitowane w polskiej telewizji i można je oglądać za darmo w usłudze STS TV. Platforma bukmachera udostępnia transmisje wszystkich spotkań Carabao Cup w sezonie 2025/2026. Warunkiem dostępu jest założenie konta oraz postawienie dowolnego zakładu. Następnie wystarczy przejść do sekcji „zakłady na żywo” i uruchomić transmisję wybranego meczu.
Założenie konta zajmuje tylko kilka minut. Nawet jeśli mecz już się rozpoczął, nadal możesz szybko uzyskać dostęp do transmisji.
Jak oglądać Carabao Cup w STS TV?
- Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (z tego linku),
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Wejdź w zakładkę zakładów live i włącz transmisję wybranego meczu EFL Cup.
EFL Cup: czy jest transmisja TV?
Transmisje TV z Pucharu Ligi Angielskiej nie są dostępne w Polsce. Żaden nadawca telewizyjny nie posiada praw do pokazywania rozgrywek EFL Cup w sezonie 2025/2026, podobnie jak w poprzedniej edycji turnieju.
Puchar Ligi Angielskiej – najbliższe mecze
- 16.12, 21:00: Cardiff – Chelsea
- 17.12, 20:30: Manchester City – Brentford
- 17.12, 21:15: Newcastle – Fulham
- 23.12, 21:00: Arsenal – Crystal Palace
Gdzie oglądać Carabao Cup za darmo?
Mecze Carabao Cup w Polsce można oglądać wyłącznie u bukmachera STS TV. Po zawarciu zakładu dostęp do transmisji rozgrywek jest darmowy.
