Puchar Ligi Angielskiej gdzie oglądać? Transmisja EFL Cup (16.12.2025)

Puchar Ligi Angielskiej, czyli inaczej EFL Cup lub Carabao Cup, wchodzi w decydującą fazę. Gdzie oglądać te rozgrywki w Polsce?

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: EFL Cup

Puchar Ligi Angielskiej gdzie oglądać?

Mecze Pucharu Ligi Angielskiej (EFL Cup) nie są transmitowane w polskiej telewizji i można je oglądać za darmo w usłudze STS TV. Platforma bukmachera udostępnia transmisje wszystkich spotkań Carabao Cup w sezonie 2025/2026. Warunkiem dostępu jest założenie konta oraz postawienie dowolnego zakładu. Następnie wystarczy przejść do sekcji „zakłady na żywo” i uruchomić transmisję wybranego meczu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Założenie konta zajmuje tylko kilka minut. Nawet jeśli mecz już się rozpoczął, nadal możesz szybko uzyskać dostęp do transmisji.

Jak oglądać Carabao Cup w STS TV?

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (z tego linku), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w zakładkę zakładów live i włącz transmisję wybranego meczu EFL Cup.

EFL Cup: czy jest transmisja TV?

Transmisje TV z Pucharu Ligi Angielskiej nie są dostępne w Polsce. Żaden nadawca telewizyjny nie posiada praw do pokazywania rozgrywek EFL Cup w sezonie 2025/2026, podobnie jak w poprzedniej edycji turnieju.

Puchar Ligi Angielskiej – najbliższe mecze

16.12, 21:00: Cardiff – Chelsea

17.12, 20:30: Manchester City – Brentford

17.12, 21:15: Newcastle – Fulham

23.12, 21:00: Arsenal – Crystal Palace

Gdzie oglądać Carabao Cup za darmo?

Mecze Carabao Cup w Polsce można oglądać wyłącznie u bukmachera STS TV. Po zawarciu zakładu dostęp do transmisji rozgrywek jest darmowy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.