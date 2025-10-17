PSG – Strasbourg, gdzie oglądać?
Już w piątek zainauguruje 8. kolejka rozgrywek Ligue 1. Tego dnia zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji zmierzą się przed własną publicznością z RC Strasbourg. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po niespodziewanym remisie z OSC Lille (1:1).
RC Strasbourg natomiast imponuje wysoką formą. Goście piątkowego pojedynku w swoim ostatnim spotkaniu rozgromili Angers (5:0). Zbliżająca się rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się niezwykle ciekawie, choć ma ona zdecydowanego faworyta.
PSG – Strasbourg, gdzie oglądać za darmo?
Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.
PSG – Strasbourg, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germain – RC Strasbourg będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2
PSG – Strasbourg, transmisja online
Nadchodząca rywalizację możesz również obejrzeć w internecie. Mecz będzie transmitowany na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.
PSG – Strasbourg, kto wygra?
PSG – Strasbourg, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa RC Strasbourg natomiast sięga nawet 9.00.
Mecz odbędzie się już w piątek (17 października) o godzinie 20:45.
