Paris Saint-Germian już w piątek zmierzy się u siebie z RC Strasbourg w 8. kolejce Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Nuno Mendes

PSG – Strasbourg, gdzie oglądać?

Już w piątek zainauguruje 8. kolejka rozgrywek Ligue 1. Tego dnia zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji zmierzą się przed własną publicznością z RC Strasbourg. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po niespodziewanym remisie z OSC Lille (1:1).

RC Strasbourg natomiast imponuje wysoką formą. Goście piątkowego pojedynku w swoim ostatnim spotkaniu rozgromili Angers (5:0). Zbliżająca się rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się niezwykle ciekawie, choć ma ona zdecydowanego faworyta.

PSG – Strasbourg, gdzie oglądać za darmo?

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

PSG – Strasbourg, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – RC Strasbourg będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2

PSG – Strasbourg, transmisja online

Nadchodząca rywalizację możesz również obejrzeć w internecie. Mecz będzie transmitowany na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.

PSG – Strasbourg, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

remisem

wygraną Strasbourga wygraną PSG 100%

remisem 0%

wygraną Strasbourga 0% 1+ Votes

PSG – Strasbourg, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa RC Strasbourg natomiast sięga nawet 9.00.

Paris Saint-Germain Strasbourg 1.33 5.90 8.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 października 2025 16:21 .

Gdzie oglądać mecz PSG – Strasbourg? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie internetowej elevensports.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Strasbourg? Mecz odbędzie się już w piątek (17 października) o godzinie 20:45.

