Paris Saint-Germain i Stade Rennes zmierzą się ze sobą w sobotnim meczu Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

PSG – Rennes, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 15. kolejki rozgrywek Ligue 1 zakończą się występem Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji tego dnia zmierzą się przed własną publicznością ze Stade Rennes. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po bolesnej porażce z AS Monaco (0:1).

Stade Rennes natomiast znajduje się w doskonałej formie. Goście sobotniego pojedynku odnieśli cztery zwycięstwa z rzędu, a w ostatnim spotkaniu udało im się pokonać Metz (1:0). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

PSG – Rennes, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – Stade Rennes obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2

PSG – Rennes, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSG – Rennes, kto wygra?

PSG – Rennes, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną paryżan, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa Stade Rennes natomiast sięga nawet 9.00.

Paris Saint-Germain Rennes 1.30 6.25 9.10 Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 16:52

Gdzie oglądać mecz PSG – Rennes? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie internetowej elevensports.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Rennes? Mecz odbędzie się już w sobotę (6 grudnia) o godzinie 21:05.

