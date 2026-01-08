Paris Saint-Germain i Olympique Marsylia w czwartek zagrają o Superpuchar Francji. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PSG – Marsylia, gdzie oglądać?

Już w czwartek odbędzie się mecz o Superpuchar Francji, w którym Paris Saint-Germain zmierzy się z Olympique Marsylią. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po skromnym zwycięstwie nad lokalnym rywalem – Paris FC (2:1).

Olympique Marsylia natomiast nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Wicemistrzowie Francji okazali się bowiem gorsi od Nantes (0:2). Nadchodząca rywalizacja w Kuwejcie zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

PSG – Marsylia, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – Olympique Marsylia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3.

PSG – Marsylia, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

PSG – Marsylia, kto wygra?

PSG – Marsylia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem czwartkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną w regulaminowym czasie gry mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.70. W przypadku zwycięstwa Olympique Marsylii natomiast sięga nawet 4.70.

Paris Saint-Germain Olympique Marsylia Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 7 stycznia 2026 19:12

Gdzie oglądać mecz PSG – Marsylia? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Marsylia? Spotkanie odbędzie się w czwartek (8 grudnia) o godzinie 19:00.

