PSG – Marsylia, gdzie oglądać?
Już w czwartek odbędzie się mecz o Superpuchar Francji, w którym Paris Saint-Germain zmierzy się z Olympique Marsylią. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po skromnym zwycięstwie nad lokalnym rywalem – Paris FC (2:1).
Olympique Marsylia natomiast nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Wicemistrzowie Francji okazali się bowiem gorsi od Nantes (0:2). Nadchodząca rywalizacja w Kuwejcie zapowiada się jednak niezwykle interesująco.
PSG – Marsylia, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germain – Olympique Marsylia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3.
PSG – Marsylia, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
PSG – Marsylia, kto wygra?
Kto wygra Superpuchar Francji?
- PSG 62%
- Marsylia 38%
21+ Votes
PSG – Marsylia, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem czwartkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną w regulaminowym czasie gry mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.70. W przypadku zwycięstwa Olympique Marsylii natomiast sięga nawet 4.70.
Spotkanie odbędzie się w czwartek (8 grudnia) o godzinie 19:00.
