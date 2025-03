Mecze PSG - Liverpool to hit 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie w środę (5 marca) o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz PSG - Liverpool w TV i online.

PSG – Liverpool, gdzie oglądać?

Dwumecz PSG – Liverpool to jeden hitów 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwszy pojedynek odbędzie się w środowy wieczór na Parc des Princes w Paryżu. Drużyna prowadzona przez Luisa Enrique od wielu tygodni kroczy od zwycięstwa od zwycięstwa. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki na koncie 10 wygranych z rzędu. Ostatniej porażki doznała w listopadzie ubiegłego roku.

Liverpool w ostatnich tygodniach zaliczył kilka potknięć, ale nadal uważany jest za faworyta do awansu do ćwierćfinału. The Reds, patrząc na formę prezentowaną przez paryżan, czeka bardzo trudne zadanie. Ich środowy pojedynek będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

PSG – Liverpool, transmisja w TV

Mecz PSG – Liverpool odbędzie się w środę (5 marca) o godzinie 21:00. W telewizji rywalizację będzie można oglądać na kanałach CANAL+ 360, TVP1 i TVP Sport. Na CANAL+ mecz skomentują Krzysztof Marciniak i Kamil Kosowski, natomiast w TVP Mateusz Borek i Marcin Żewłakow.

PSG – Liverpool, transmisja online

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów w tym sezonie, w tym środowe spotkanie PSG – Liverpool, można oglądać także korzystając z internetu. Umożliwia to platforma CANAL+ online. Teraz dostęp do bogatego pakietu Super Sport można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuna, która oferuje vouchery nowym klientom.

Pakiet Super Sport w usłudze CANAL+ online można również wykupić samodzielnie na stronie platformy. Cena wynosi obecnie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Gdzie obejrzeć spotkanie PSG – Liverpool? Mecz będzie transmitowany na kanale CANAL+ Extra 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Liverpool? Mecz rozegrany zostanie w środę (5 marca) o godzinie 21:00.

