PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Port Vale – Arsenal: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecz Port Vale – Arsenal odbędzie się w ramach 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Po rejestracji z kodem GOAL wystarczy zagrać dowolny zakład za minimalną stawkę, a następnie przejść do sekcji zakładów na żywo. Tam znajdziesz transmisje wszystkich spotkań EFL Cup.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rywalem Arsenalu będzie występujący w League One Port Vale. Trudno wyobrazić sobie inny scenariusz, niż awans przedstawiciela Premier League. Dla gości powinien to być w teorii dosyć łatwy test. Co innego gospodarze. Oni muszą wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, ale nawet to może nie wystarczyć do znalezienia się w kolejnej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej.

Jak oglądać mecz Port Vale – Arsenal w STS TV?

Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link), Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Port Vale – Arsenal.

Port Vale – Arsenal: transmisja w TV

Mecz Port Vale – Arsenal nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Żadna ze stacji nie zapewniła sobie praw do transmisji spotkań Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/2026.

Port Vale – Arsenal: stream online

Spotkanie Port Vale kontra Arsenal obejrzysz w formie streamu online w STS TV. Ten bukmacher oferuje transmisje w wysokiej jakości po spełnieniu wyżej opisanych warunków.

Jak zakończy się mecz? Awans Port Vale

Awans Arsenalu Awans Port Vale

Awans Arsenalu 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Port Vale – Arsenal? Spotkanie Port Vale – Arsenal rozpocznie się w środę (24 września) o godzinie 21:00. Kiedy odbędzie się mecz Port Vale – Arsenal? Mecz Port Vale – Arsenal nie będzie dostępny w standardowej telewizji. Transmisję przeprowadzi usługa STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.