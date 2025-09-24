Port Vale – Arsenal FC: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (24.09.2025)

Port Vale - Arsenal FC transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać środowy mecz 1/16 finału EFL Cup.

Gabriel Martinelli
PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Port Vale – Arsenal: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecz Port Vale – Arsenal odbędzie się w ramach 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Po rejestracji z kodem GOAL wystarczy zagrać dowolny zakład za minimalną stawkę, a następnie przejść do sekcji zakładów na żywo. Tam znajdziesz transmisje wszystkich spotkań EFL Cup.

Oglądaj mecz Port Vale – Arsenal ZA DARMO w STS TV. Z kodem GOAL

Rywalem Arsenalu będzie występujący w League One Port Vale. Trudno wyobrazić sobie inny scenariusz, niż awans przedstawiciela Premier League. Dla gości powinien to być w teorii dosyć łatwy test. Co innego gospodarze. Oni muszą wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, ale nawet to może nie wystarczyć do znalezienia się w kolejnej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej.

Jak oglądać mecz Port Vale – Arsenal w STS TV?

Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

  1. Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link),
  2. Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł.
  3. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Port Vale – Arsenal.

Port Vale – Arsenal: transmisja w TV

Mecz Port Vale – Arsenal nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Żadna ze stacji nie zapewniła sobie praw do transmisji spotkań Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/2026.

Port Vale – Arsenal: stream online

Spotkanie Port Vale kontra Arsenal obejrzysz w formie streamu online w STS TV. Ten bukmacher oferuje transmisje w wysokiej jakości po spełnieniu wyżej opisanych warunków.

Gdzie obejrzeć spotkanie Port Vale – Arsenal?

Spotkanie Port Vale – Arsenal rozpocznie się w środę (24 września) o godzinie 21:00.

Kiedy odbędzie się mecz Port Vale – Arsenal?

Mecz Port Vale – Arsenal nie będzie dostępny w standardowej telewizji. Transmisję przeprowadzi usługa STS TV.

