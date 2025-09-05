Polska U21 – Macedonia U21: gdzie oglądać?
Jerzy Brzęczek w piątek zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będzie Macedonia. Rok temu mieliśmy okazję, aby z nimi rywalizować w meczu towarzyskim, który zakończył się wygraną rywali (1:2). Oprócz Macedończyków w grupie eliminacyjnej zagramy jeszcze z Armenią, Czarnogórą, Włochami i Szwecją.
Polska U21 – Macedonia U21: transmisja w TV
Mecz Polska U21 – Macedonia U21 w ramach eliminacji Mistrzostw Europy do lat 21 odbędzie się w piątek (5 września) o godzinie 18:00. Spotkanie zostanie rozegrane w Krakowie na stadionie Cracovii. Starcie skomentuje duet Maciej Iwański i Łukasz Trałka.
Polska U21 – Macedonia U21: transmisja online
Pierwszy mecz reprezentacji Polski do lat 21 w eliminacjach Mistrzostw Europy 2027 można oglądać także w internecie. Na żywo spotkanie będzie dostępne na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.
Polska U21 – Macedonia U21: kto wygra?
Polska U21 – Macedonia U21: kursy bukmacherskie
Przeglądając oferty bukmacherów na mecz Polska U21 – Macedonia U21 można zauważyć, że Biało-Czerwoni będą zdecydowanym faworytem. Według analityków każdy inny wynik niż triumf kadry Jerzego Brzęczka będzie sporą niespodzianką.
