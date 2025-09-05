Reprezentacja Polski do lat 21 zagra w Krakowie z rówieśnikami z Macedonii. Spotkanie odbędzie się w piątek (5 września) o godzinie 18:00. Sprawdź gdzie oglądać mecz Polska U21 - Macedonia U21.

Polska U21 – Macedonia U21: gdzie oglądać?

Jerzy Brzęczek w piątek zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będzie Macedonia. Rok temu mieliśmy okazję, aby z nimi rywalizować w meczu towarzyskim, który zakończył się wygraną rywali (1:2). Oprócz Macedończyków w grupie eliminacyjnej zagramy jeszcze z Armenią, Czarnogórą, Włochami i Szwecją.

Polska U21 – Macedonia U21: transmisja w TV

Mecz Polska U21 – Macedonia U21 w ramach eliminacji Mistrzostw Europy do lat 21 odbędzie się w piątek (5 września) o godzinie 18:00. Spotkanie zostanie rozegrane w Krakowie na stadionie Cracovii. Starcie skomentuje duet Maciej Iwański i Łukasz Trałka.

Polska U21 – Macedonia U21: transmisja online

Pierwszy mecz reprezentacji Polski do lat 21 w eliminacjach Mistrzostw Europy 2027 można oglądać także w internecie. Na żywo spotkanie będzie dostępne na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Polska U21 – Macedonia U21: kto wygra?

Polska U21 – Macedonia U21: kursy bukmacherskie

Przeglądając oferty bukmacherów na mecz Polska U21 – Macedonia U21 można zauważyć, że Biało-Czerwoni będą zdecydowanym faworytem. Według analityków każdy inny wynik niż triumf kadry Jerzego Brzęczka będzie sporą niespodzianką.

Gdzie oglądać mecz Polska U21 – Macedonia U21? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Polska U21 – Macedonia U21? Mecz odbędzie się w piątek (5 września) o godzinie 18:00 na stadionie Cracovii w Krakowie.

