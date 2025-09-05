Polska U21 – Macedonia U21: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (05.09.2025)

16:38, 5. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski do lat 21 zagra w Krakowie z rówieśnikami z Macedonii. Spotkanie odbędzie się w piątek (5 września) o godzinie 18:00. Sprawdź gdzie oglądać mecz Polska U21 - Macedonia U21.

Tomasz Pieńko
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Pieńko

Polska U21 – Macedonia U21: gdzie oglądać?

Jerzy Brzęczek w piątek zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będzie Macedonia. Rok temu mieliśmy okazję, aby z nimi rywalizować w meczu towarzyskim, który zakończył się wygraną rywali (1:2). Oprócz Macedończyków w grupie eliminacyjnej zagramy jeszcze z Armenią, Czarnogórą, Włochami i Szwecją.

Polska U21 – Macedonia U21: transmisja w TV

Mecz Polska U21 – Macedonia U21 w ramach eliminacji Mistrzostw Europy do lat 21 odbędzie się w piątek (5 września) o godzinie 18:00. Spotkanie zostanie rozegrane w Krakowie na stadionie Cracovii. Starcie skomentuje duet Maciej Iwański i Łukasz Trałka.

Polska U21 – Macedonia U21: transmisja online

Pierwszy mecz reprezentacji Polski do lat 21 w eliminacjach Mistrzostw Europy 2027 można oglądać także w internecie. Na żywo spotkanie będzie dostępne na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Polska U21 – Macedonia U21: kto wygra?

Polska U21 – Macedonia U21: kursy bukmacherskie

Przeglądając oferty bukmacherów na mecz Polska U21 – Macedonia U21 można zauważyć, że Biało-Czerwoni będą zdecydowanym faworytem. Według analityków każdy inny wynik niż triumf kadry Jerzego Brzęczka będzie sporą niespodzianką.

Polska U21
Remis
Macedonia Północna U21
1.37
4.80
8.25
1.29
5.20
8.80
1.25
4.50
8.20
1.37
5.20
8.80
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 września 2025 17:22.
Gdzie oglądać mecz Polska U21 – Macedonia U21?

Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl.

Kiedy odbędzie się spotkanie Polska U21 – Macedonia U21?

Mecz odbędzie się w piątek (5 września) o godzinie 18:00 na stadionie Cracovii w Krakowie.

