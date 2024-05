PressFocus Na zdjęciu: Kamil Wałęga

Polska – Łotwa, transmisja na żywo

Reprezentacja Polski wywalczyła awans do hokejowej elity, a w sobotę rozpocznie walkę w Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Czechach. Biało-czerwoni w pierwszej fazie turnieju rywalizować będą w grupie B. W pierwszym spotkaniu zmierzą się z Łotwą, ale jej rywalami będą także drużyny Szwecji, Niemiec, Francji, Kazachstanu, Słowacji i Stanów Zjednoczonych.

Polska do żadnego ze spotkań nie będzie przystępować w roli faworyta. Będzie to jednak dla niej świetna okazja do nabrania doświadczenia w starciach z bardziej doświadczonymi zespołami. Wszystkie spotkania mistrzostw świata w hokeju, w tym mecze z udziałem polskiej drużyny, będzie można oglądać w telewizji i online.

Polska – Łotwa, transmisja w TV

Mecz Polska – Łotwa rozegrany zostanie w sobotę (11 maja) o godzinie 16:20. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1. Stacja Polsat dysponuje prawami do transmisji mistrzostw świata w hokeju w naszym kraju i pokaże na swoich kanałach wszystkie spotkania.

Polska – Łotwa, transmisja online

Rywalizację na hokejowym mundialu można śledzić także za pośrednictwem internetu. Transmisje dostępne będą w usłudze Polsat Box Go, ale konieczne jest wykupienie odpowiedniego pakietu.

Polska – Łotwa, bonus 250 zł za wygraną Polski

Największy polski bukmacher STS przygotował na mistrzostwa świata w hokeju ciekawą promocję. Jeżeli zarejestrujesz konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz spełnić warunki oferty, będziesz mógł odebrać bonus 250 zł za wytypowanie wygranej Polski. Co trzeba zrobić?

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu w wysokości co najmniej 50 zł Zagraj pierwszy zakład SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej obejmujący wytypowanie zwycięstwa reprezentacji Polski w dowolnym meczu Mistrzostwa Świata w hokeja Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, poza wygraną z kuponu otrzymasz również bonus o maksymalnej wartości 250 zł

Szczegóły tej oferty znajdziesz w regulaminie. Obejmuje on między innymi informacje o wymaganym obrocie otrzymanym bonusem.

O której mecz Polska – Łotwa?

Spotknaie grupy B hokejowych mistrzostw świata Polska – Łotwa odbędzie się w sobotę (11 maja) o godzinie 16:20.

Polska – Łotwa: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygra Polska 33% wygra Łotwa 67% 3 + Głosy Oddaj swój głos: wygra Polska

wygra Łotwa

