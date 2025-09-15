Polska – Katar: gdzie oglądać? Transmisja meczu siatkarzy na żywo (15.09.2025)

Polska – Katar: transmisja za darmo. Biało-czerwoni rozegrają swój drugi mecz podczas mistrzostw świata siatkarzy 2025. Sprawdź, gdzie oglądać to spotkanie online i w telewizji.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Fornal

Polska – Katar: transmisja za darmo

Darmowa transmisja meczu Polska – Katar będzie dostępna w serwisie STS TV. Aby uzyskać dostęp, wystarczy:

Zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL. Postawić dowolny zakład (przedmeczowy lub live) za minimum 2 zł.

Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana i kibice będą mogli śledzić mecz na komputerze, smartfonie lub tablecie w sekcji „zakłady live”. To najszybsza i darmowa opcja oglądania meczu Polaków.

Polska – Katar: transmisja TV

Spotkanie Polska – Katar w ramach mistrzostw świata siatkarzy 2025 będzie transmitowane w telewizji na kanałach: Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2.

Polska – Katar: transmisja online

Mecz Polska – Katar będzie można obejrzeć również online za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Usługa daje dostęp do wszystkich sportowych kanałów Polsatu, które transmitują całe mistrzostwa.

Polska – Katar: zapowiedź meczu

Polacy rozpoczęli mistrzostwa świata od zwycięstwa 3:0 nad Rumunią. Najwięcej emocji przyniosła pierwsza partia, w której biało-czerwoni wygrali 34:32. W starciu z Katarem podopieczni Nikoli Grbicia znów będą zdecydowanym faworytem, choć rywale w pierwszym meczu turnieju potrafili postraszyć Holandię, urywając jej seta.

Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczowe będzie skupienie na własnej grze i nielekceważenie rywali, którzy mogą zagrać odważnie i bez presji. Po meczu z Katarem Polaków czeka jeszcze starcie z Holandią, które zakończy rywalizację w grupie B.