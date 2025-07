Pogoń Szczecin – Motor Lublin: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (26.07.2025)

ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń – Motor, gdzie oglądać?

Pogoń Szczecin przed tygodniem zaliczyła blamaż w rywalizacji z Radomiakiem Radom, przegrywając aż 1-5. Teraz postara się zrehabilitować przed własną publicznością. Portowcy podejmą w sobotę Motor Lublin, który na inaugurację ligowych rozgrywek pokonał Arkę Gdynia. Zespół Mateusza Stolarczyka chce sprawić niespodziankę w Szczecinie.

Pogoń – Motor, transmisja TV

Sobotni mecz Pogoń Szczecin – Motor Lublin rozpocznie się o godzinie 17:30. Telewizyjną transmisję zapewniają kanały TVP Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Pogoń – Motor, transmisja online

Mecz Pogoni Szczecin z Motorem Lublin można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są bowiem dostępne na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji Fortuny. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunk

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Pogoń – Motor, kto wygra?

Pogoń – Motor, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają Pogoń Szczecin. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.62, zaś w przypadku ewentualnego zwycięstwa Motoru Lublin jest to aż 5.25. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Pogoń Szczecin Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lipca 2025 18:52 .

Gdzie oglądać mecz Pogoń Szczecin – Motor Lublin? Mecz można oglądać w telewizji na CANAL+ Sport 3 i TVP Sport oraz w internecie w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Pogoń Szczecin – Motor Lublin? Sobotnie starcie Pogoni Szczecin z Motorem Lublin rozpocznie się o godzinie 17:30.

