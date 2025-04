Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Rekord Bielsko-Biała to mecz w ramach 28. kolejki Betclic 2. Ligi. Emocji nie powinno zabraknąć. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję w internecie lub TV.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Grodzisk Mazowiecki

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Rekord, gdzie oglądać?

Pogoń Grodzisk Mazowiecki to aktualnie lider Betclic 2. Ligi, zmierzający pewnym krokiem do Betclic 1. Ligi. Rekord Bielsko-Biała walczy natomiast o ligowy byt. Obie drużyny mają zatem, o co grać w sobotnie popołudnie.

Pogoń ostatnio prezentuje sinusoidalną dyspozycję, notując w trzech ostatnich meczach dwie porażki i zwycięstwo. Ostatnio przegrała z Olimpią Grudziądz (1:2). Tymczasem beniaminek rozgrywek w poprzedniej kolejce nie dał żadnych szans Olimpii Elbląg (4:0).

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Rekord, transmisja w TV

Sobotnia batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Pogoń – Rekord zacznie się o godzinie 14:15 i będzie emitowana na TVP Sport. Starcie skomentują Dominik Pasternak oraz Dawid Sut.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Rekord, transmisja online

Sobotnie starcie będzie także emitowane na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja z meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Rekord zacznie się o godzinie 14:15. Ponadto rywalizację w ramach 28. kolejki Betclic 2. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Rekord, kto wygra?

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Rekord, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Pogoni wyceniono na 1.41.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki Rekord Bielsko-Biała 1.41 4.70 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2025 09:56 .

Gdzie obejrzeć mecz Pogoń – Rekord? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Pogoń – Rekord? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (26 kwietnia) o godzinie 14:15.

