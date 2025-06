Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Elbląg: czy jest transmisja? (07.06.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Grodzisk Mazowiecki

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Elbląg: gdzie oglądać?

W ramach ostatniej kolejki tego sezonu Betclic 2. ligi czeka nas rywalizacja w Grodzisku Mazowieckim, gdzie miejscowa Pogoń podejmie zespół Olimpii Elbląg. Obie drużyny w tej kampanii o nic już nie grają i wszystko wskazuje na to, że to gospodarze są faworytami tego meczu. Nawet pomimo tego, że w ostatnich dniach z klubu odszedł Marcin Sasal.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Elbląg: czy jest transmisja?

Ten mecz nie będzie transmitowany. W ramach multiligi Betclic 2. ligi do transmisji wybrano inne spotkania, które będą pokazywane na kanałach TVP Sport.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Elbląg: kto wygra?

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Elbląg: kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Wszystko wskazuje na to, że zespół z Mazowsza powinien to starcie wygrać. Remis z kolei wyceniany jest na mniej więcej 6.20. Jeśli chcemy z kolei zagrać na trzy punkty ekipy z Elbląga, to można to postawić za około 9.60.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki Olimpia Elbląg 1.22 6.20 9.60 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 5 czerwca 2025 20:40 .

Kiedy odbędzie się mecz Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Elbląg? Początek meczu w sobotę 7 czerwca 2025 roku o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć mecz Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Elbląg? Tego meczu nie będzie można obejrzeć ani w telewizji, ani w internecie.

