Podbeskidzie Bielsko-Biała - Olimpia Grudziądz: gdzie oglądać mecz Betclic 2. Ligi? Górale wciąż liczą na grę w barażach o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. W sobotę zmierzą się zespołem walczącym o utrzymanie. Sprawdź gdzie oglądać mecz Podbeskidzie - Olimpia.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała

Podbeskidzie – Olimpia: gdzie oglądać?

W sobotę czeka nas mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała – Olimpia Grudziądz. Na ten moment nieco lepiej wygląda sytuacja Górali, którzy mają tylko pięć punktów straty do miejsc barażowych. Nieco więcej, bo siedem oczek do TOP6 tracą goście. Należy jednak zwrócić uwagę, że mimo to obie drużyny muszą bacznie oglądać się za siebie. Wciąż nie są pewni utrzymania, gdyż przewaga nad strefą barażową o utrzymanie wynosi tylko cztery punkty w przypadku Podbeskidzia i dwa w przypadku Olimpii.

Podbeskidzie – Olimpia: transmisja w TV

Brak transmisji meczu Podbeskidzie – Olimpia w telewizji.

Podbeskidzie – Olimpia: transmisja online

Betclic 2. Liga w większości transmitowana jest w internecie. Właśnie tam będzie można zobaczyć mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała – Olimpia Grudziądz. Transmisja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na nim dowolną ilość środków.

Podbeskidzie – Olimpia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Podbeskidzie Bielsko-Biała

Remis

Olimpia Grudziądz Podbeskidzie Bielsko-Biała 44%

Remis 11%

Olimpia Grudziądz 44% 9+ Votes

Podbeskidzie – Olimpia: kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania będzie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Betclic na zwycięstwo Górali oszacował kurs na poziomie 1.94. Wygraną Olimpii można dodać do kuponu ze współczynnikiem 3.65. Z kolei zdarzenie, że mecz zakończy się remisem ma kurs 3.35.

Podbeskidzie Bielsko-Biała Olimpia Grudziądz 1.94 3.35 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2025 13:35 .

Gdzie oglądać mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała – Olimpia Grudziądz? Transmisja meczu Podbeskidzie – Olimpia będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Podbeskidzie Bielsko-Biała – Olimpia Grudziądz? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (26 kwietnia) o godzinie 17:00.

