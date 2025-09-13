Piast Gliwice w jednym z kilku meczów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy zagra z Jagiellonią Białystok. Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję.

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Czerwiński

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?

Piast Gliwice i Jagiellonia Białystok to drużyny, które dzieli w tabeli różnica dziewięciu punktów. Żółto-czerwoni zadomowili się w czołówce tabeli PKO BP Ekstraklasy. Z kolei w strefie spadkowej znajduje się zespół ze Śląska.

Przed reprezentacyjną przerwą Jagiellonia pokonała Lechię Gdańsk (2:0) na swoim stadionie. Z kolei Piast ma za sobą trzy remisy z rzędu, kolejno z: Zagłębiem Lubin (2:2), Cracovią (0:0) i Motorem Lublin (0:0).

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV

Sobotnia rywalizacja będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania będzie przeprowadzona na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:15. Mecz skomentują Filip Surma i Jacek Bednarz.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: transmisja online

Starcie na arenie w Gliwicach będzie też do obejrzenia w internecie. Transmisję z meczu Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok zapewni usługa CANAL+. Tak się składa, że obecnie można skorzystać z ciekawego rozwiązania.

Aktualnie dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: kto wygra?

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo ma ekipa Maxa Moldera. Typ na wygraną Piasta wynosi 2.67. Dla porównania opcja na zwycięstwo Jagiellonia została oszacowana na 2.75.

Piast Gliwice Jagiellonia Białystok 2.75 3.38 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 01:30 .

Gdzie oglądać mecz Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok? Transmisja ze spotkania Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w usłudze streamingowej CANAL+. Kiedy odbędzie się mecz Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok? Spotkanie Piast – Jagiellonia odbędzie się w sobotę (13 września) o godzinie 20:15.

