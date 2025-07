fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pedro Neto

Palmeiras – Chelsea FC: gdzie obejrzeć?

Interesująco zapowiada się konfrontacja z udziałem Palmeiras i Chelsea, której stawką będzie awans do półfinału Klubowych Mistrzostw Świata. Brazylijczycy przystąpią do rywalizacji po wygranej nad Botafogo (1:0). Angielska ekipa pokonała natomiast Benfikę (4:!).

Palmeiras i Chelsea zmierzą się ze sobą w bezpośrednim meczu po raz pierwszy od lutego 2022 roku. Wówczas lepsi byli londyńczycy, którzy pokonali zespół z Ameryki Południowej w finale Klubowych Mistrzostw Świata po dogrywce (2:1).

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Palmeiras – Chelsea FC: transmisja za darmo

Potyczka z udziałem Palmeiras i Chelsea niestety nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Pozytrywne jest natomiast to, że mecz może obejrzeć ZA DARMO na platformie Superbet TV. Rywalizacja zacznie się o godzinie 3:00 w nocy z piątku na sobotę. Aby uzyskać do niej dostęp należy założyć konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Warto także wspomnieć, że minimalna kwota wpłaty w Superbet to 2 zł. Z kolei wpłacając 20 zł można odblokować atrakcyjny pakiet powitalny.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Palmeiras – Chelsea FC: transmisja online

Starcie na arenie Lincoln Financial Field można online oglądać również na platformie DAZN. Rywalizacja Palmeiras – Chelsea będzie do obejrzenia bez ponoszenia dodatkowych.

Palmeiras – Chelsea FC: kto wygra?

Kto awansuje do 1/2 finału Klubowych Mistrzostw Świata? Palmeiras

Chelsea Palmeiras

Chelsea 0 Votes

Palmeiras – Chelsea FC, kursy bukmacherów

Według ekspertów faworytem potyczki są goście. Typ na zwycięstwo Chelsea został oszacowany na 2.02.

Palmeiras Chelsea 3.80 3.40 2.02 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 4 lipca 2025 13:59 .

Kiedy odbędzie się mecz Palmeiras – Chelsea FC? Spotkanie Palmeiras – Chelsea odbędzie się w nocy z piątku na sobotę (5 lipca) o godzinie 3:00. Gdzie obejrzeć mecz Palmeiras – Chelsea FC? Spotkanie Palmeiras – Chelsea będzie transmitowane w usłudze Superbet TV z kodem GOAL oraz na platformie DAZN.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.