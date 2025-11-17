Niemcy – Słowacja: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.11.2025)

Niemcy – Słowacja: gdzie oglądać?
Reprezentacja Niemiec na stadionie w Lipsku podejmie Słowację w spotkaniu, które ostatecznie rozstrzygnie losy pierwszego miejsca w Grupie A w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Gospodarzom wystarczy remis, aby zapewnić sobie bezpośredni awans na mundial. Słowacy natomiast muszą zagrać o pełną pulę. Piłkarze Juliana Nagelsmanna przystępują do starcia po zwycięstwie nad Luksemburgiem (2:0). Nick Woltemade dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i potwierdził świetną formę w końcówce eliminacji.
Również Słowacja przyjedzie do Lipska podbudowana ostatnim rezultatem. W miniony piątek pokonała Irlandię Północną (1:0), a decydującego gola w 91. minucie strzelił Tomas Bobcek, napastnik Lechii Gdańsk. Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź i typy na mecz Niemicy – Słowacja.
Niemcy – Słowacja: transmisja w TV
Mecz Niemcy – Słowacja będzie transmitowany na żywo w telewizji. Spotkanie w ramach eliminacji MŚ 2026 możesz oglądać na antenie Polsat Sport Premium 1. Szymon Rojek oraz Piotr Kobierecki skomentują rywalizację.
Niemcy – Słowacja: stream online
Starcie reprezentacji Niemiec ze Słowacją w Lipsku będzie także dostępne w internecie w serwisie Polsat Box Go. Pierwszy gwizdek na stadionie rozbrzmi o godzinie 20:45.
Niemcy – Słowacja: sonda
Kto wygra mecz?
- Niemcy 87%
- Remis 7%
- Słowacja 7%
15+ Votes
Niemcy – Słowacja: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jasno wskazują, iż faworytem meczu el. MŚ 2026 w Lipsku będzie reprezentacja Niemiec. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi mniej więcej 1.23. Tymczasem zwycięstwo Słowaków zostało wycenione na poziomie około 12.50.
