Niemcy – Słowacja: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.11.2025)

Niemcy zagrają ze Słowacją w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata 2026. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 17 listopada, o godz. 20:45. Transmisja na żywo w TV i stream online.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nick Woltemade

Niemcy – Słowacja: gdzie oglądać?

Reprezentacja Niemiec na stadionie w Lipsku podejmie Słowację w spotkaniu, które ostatecznie rozstrzygnie losy pierwszego miejsca w Grupie A w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Gospodarzom wystarczy remis, aby zapewnić sobie bezpośredni awans na mundial. Słowacy natomiast muszą zagrać o pełną pulę. Piłkarze Juliana Nagelsmanna przystępują do starcia po zwycięstwie nad Luksemburgiem (2:0). Nick Woltemade dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i potwierdził świetną formę w końcówce eliminacji.

Również Słowacja przyjedzie do Lipska podbudowana ostatnim rezultatem. W miniony piątek pokonała Irlandię Północną (1:0), a decydującego gola w 91. minucie strzelił Tomas Bobcek, napastnik Lechii Gdańsk. Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź i typy na mecz Niemicy – Słowacja.

Niemcy – Słowacja: transmisja w TV

Mecz Niemcy – Słowacja będzie transmitowany na żywo w telewizji. Spotkanie w ramach eliminacji MŚ 2026 możesz oglądać na antenie Polsat Sport Premium 1. Szymon Rojek oraz Piotr Kobierecki skomentują rywalizację.

Niemcy – Słowacja: stream online

Starcie reprezentacji Niemiec ze Słowacją w Lipsku będzie także dostępne w internecie w serwisie Polsat Box Go. Pierwszy gwizdek na stadionie rozbrzmi o godzinie 20:45.

Niemcy – Słowacja: sonda

Kto wygra mecz? Niemcy

Remis

Słowacja Niemcy 87%

Remis 7%

Słowacja 7% 15+ Votes

Niemcy – Słowacja: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jasno wskazują, iż faworytem meczu el. MŚ 2026 w Lipsku będzie reprezentacja Niemiec. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi mniej więcej 1.23. Tymczasem zwycięstwo Słowaków zostało wycenione na poziomie około 12.50.

Niemcy Słowacja 1.25 6.25 12.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 listopada 2025 11:45 .

Gdzie oglądać mecz Niemcy- Słowacja? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1 i serwisie Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się spotkanie Niemcy- Słowacja? Mecz zostanie rozegrany w poniedziałek, 17 listopada, o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.