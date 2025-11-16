Niemcy – Słowacja: typy, kursy, zapowiedź (17.11.2025)

16:21, 16. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Niemcy - Słowacja to mecz eliminacji mistrzostw świata 2026. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek (17 listopada) o godz. 20:45. Gospodarzom wystarczy remis, żeby bezpośrednio awansować na mundial.

Nick Woltemade
Moritz Müller / Alamy Credit: Moritz Muller/Alamy Live News Na zdjęciu: Nick Woltemade

Niemcy – Słowacja: typy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec zmierzy się przed własną publicznością ze Słowacją w ostatnim meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026. Spotkanie na stadionie w Lipsku rozstrzygnie, kto sięgnie po triumf w Grupie A. Stawka jest jasna. Zwycięstwo lub remis zapewni Niemcom pierwsze miejsce i bezpośredni awans na mundial, natomiast Słowacy wskoczą na szczyt tabeli tylko w przypadku wygranej.

Die Mannschaft przystępują do tego starcia po pewnym zwycięstwie nad Luksemburgiem (2:0), a bohaterem meczu został Nick Woltemade, który zdobył obie bramki. Słowacja również podchodzi do pojedynku w dobrych nastrojach. W poprzedniej potyczce pokonała Irlandię Północną (1:0) po golu Tomasa Bobcka z Lechii Gdańsk w doliczonym czasie gry. Moim zdaniem czeka nas wyrównane spotkanie, które może zakończyć się podziałem punktów – wynik korzystny przede wszystkim dla Niemców. Mój typ: remis.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
6.40
Remis
*Kursy z 16.11.2025 11⁚30 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Niemcy – Słowacja: ostatnie wyniki

Piłkarze Juliana Nagelsmanna są o krok od awansu na mundial, ale aby przypieczętować sukces, muszą pokonać Słowację. Niemcy mają za sobą świetną serię. Na wyjeździe ograli Luksemburg (2:0), a wcześniej pokonali Irlandię Północną (1:0), ponownie Luksemburg (4:0), a także Irlandię Północną (2:0). Teraz chcą wyrównać rachunki za wrześniową porażkę (0:2) ze Słowacją w Bratysławie.

Z kolei Słowacy do meczu w Lipsku przystępują po zwycięstwie nad Irlandią Północną (1:0) w Koszycach. Bohaterem spotkania był Tomas Bobcek, znakomicie spisujący się w obecnym sezonie w barwach Lechii Gdańsk. Wcześniej drużyna Francesco Calzony pokonała Luksemburg (2:0), uległa Irlandii Północnej (0:2), wygrała z Luksemburgiem (1:0) i sensacyjnie zdobyła komplet punktów z Niemcami (2:0).

Niemcy – Słowacja: historia

Niemiecka kadra nie wspomina dobrze ostatniego starcia ze Słowacją, które rozegrano we wrześniu. Nasi południowi sąsiedzi odnieśli sensacyjne zwycięstwo (2:0), a na listę strzleców wpisali się David Hancko i David Strelec. Wcześniej obie drużyny spotkały się w 1/8 finału Euro 2016, gdzie zdecydowanie lepsi okazali się Niemcy, wygrywając (3:0).

Niemcy – Słowacja: kursy bukmacherskie

Wedle bukmacherów, faworytem spotkania w Lipsku są gospodarze. Kursy na wygraną Niemców są na poziomie 1.21-1.24. Z kolei triumf Słowaków został wyceniony w granicach 11.00-12.00. Remis w meczu można obstawić z kursem około 6.50.

Niemcy
Remis
Słowacja
1.24
6.40
12.0
1.22
6.50
12.0
1.21
6.00
11.0
1.24
6.50
12.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2025 09:07.

Niemcy – Słowacja: przewidywane składy

Niemcy – Słowacja: sonda

Kto wygra mecz w Lipsku?

  • Niemcy
  • Remis
  • Słowacja
  • Niemcy 33%
  • Remis 67%
  • Słowacja 0%

3+ Votes

Niemcy – Słowacja: transmisja meczu

Mecz Niemcy – Słowacja w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 odbędzie się w poniedziałek, 17 listopada, o godzinie 20:45. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1 i serwisie streamingowym Polsat Box Go.

