Niemcy – Słowacja: typy, kursy, zapowiedź (17.11.2025)

Niemcy – Słowacja: typy bukmacherskie
Reprezentacja Niemiec zmierzy się przed własną publicznością ze Słowacją w ostatnim meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026. Spotkanie na stadionie w Lipsku rozstrzygnie, kto sięgnie po triumf w Grupie A. Stawka jest jasna. Zwycięstwo lub remis zapewni Niemcom pierwsze miejsce i bezpośredni awans na mundial, natomiast Słowacy wskoczą na szczyt tabeli tylko w przypadku wygranej.
Die Mannschaft przystępują do tego starcia po pewnym zwycięstwie nad Luksemburgiem (2:0), a bohaterem meczu został Nick Woltemade, który zdobył obie bramki. Słowacja również podchodzi do pojedynku w dobrych nastrojach. W poprzedniej potyczce pokonała Irlandię Północną (1:0) po golu Tomasa Bobcka z Lechii Gdańsk w doliczonym czasie gry. Moim zdaniem czeka nas wyrównane spotkanie, które może zakończyć się podziałem punktów – wynik korzystny przede wszystkim dla Niemców. Mój typ: remis.
Niemcy – Słowacja: ostatnie wyniki
Piłkarze Juliana Nagelsmanna są o krok od awansu na mundial, ale aby przypieczętować sukces, muszą pokonać Słowację. Niemcy mają za sobą świetną serię. Na wyjeździe ograli Luksemburg (2:0), a wcześniej pokonali Irlandię Północną (1:0), ponownie Luksemburg (4:0), a także Irlandię Północną (2:0). Teraz chcą wyrównać rachunki za wrześniową porażkę (0:2) ze Słowacją w Bratysławie.
Z kolei Słowacy do meczu w Lipsku przystępują po zwycięstwie nad Irlandią Północną (1:0) w Koszycach. Bohaterem spotkania był Tomas Bobcek, znakomicie spisujący się w obecnym sezonie w barwach Lechii Gdańsk. Wcześniej drużyna Francesco Calzony pokonała Luksemburg (2:0), uległa Irlandii Północnej (0:2), wygrała z Luksemburgiem (1:0) i sensacyjnie zdobyła komplet punktów z Niemcami (2:0).
Niemcy – Słowacja: historia
Niemiecka kadra nie wspomina dobrze ostatniego starcia ze Słowacją, które rozegrano we wrześniu. Nasi południowi sąsiedzi odnieśli sensacyjne zwycięstwo (2:0), a na listę strzleców wpisali się David Hancko i David Strelec. Wcześniej obie drużyny spotkały się w 1/8 finału Euro 2016, gdzie zdecydowanie lepsi okazali się Niemcy, wygrywając (3:0).
Niemcy – Słowacja: kursy bukmacherskie
Wedle bukmacherów, faworytem spotkania w Lipsku są gospodarze. Kursy na wygraną Niemców są na poziomie 1.21-1.24. Z kolei triumf Słowaków został wyceniony w granicach 11.00-12.00. Remis w meczu można obstawić z kursem około 6.50.
Niemcy – Słowacja: przewidywane składy
|2Malick Thiaw
|6Joshua Kimmich
|7Jamie Leweling
|9Assan Ouédraogo
|10Jonathan Burkardt
|12Alexander Nubel
|13Felix Nmecha
|14Said El Mala
|15Nico Schlotterbeck
|16Kevin Schade
|18Nathaniel Brown
|21Finn Dahmen
|2Peter Pekarik
|3Denis Vavro
|5Ivan Mesik
|7Leo Sauer
|8Tomas Bobcek
|9Robert Bozenik
|10Laszlo Benes
|11Lubomir Tupta
|12Marek Rodak
|13Patrik Hrosovsky
|23Dominik Takac
|18Ivan Schranz
Niemcy – Słowacja: sonda
Kto wygra mecz w Lipsku?
- Niemcy 33%
- Remis 67%
- Słowacja 0%
3+ Votes
Niemcy – Słowacja: transmisja meczu
Mecz Niemcy – Słowacja w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 odbędzie się w poniedziałek, 17 listopada, o godzinie 20:45. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1 i serwisie streamingowym Polsat Box Go.
