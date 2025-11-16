Niemcy – Słowacja: typy, kursy, zapowiedź (17.11.2025)

Niemcy - Słowacja to mecz eliminacji mistrzostw świata 2026. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek (17 listopada) o godz. 20:45. Gospodarzom wystarczy remis, żeby bezpośrednio awansować na mundial.

Niemcy – Słowacja: typy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec zmierzy się przed własną publicznością ze Słowacją w ostatnim meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026. Spotkanie na stadionie w Lipsku rozstrzygnie, kto sięgnie po triumf w Grupie A. Stawka jest jasna. Zwycięstwo lub remis zapewni Niemcom pierwsze miejsce i bezpośredni awans na mundial, natomiast Słowacy wskoczą na szczyt tabeli tylko w przypadku wygranej.

Die Mannschaft przystępują do tego starcia po pewnym zwycięstwie nad Luksemburgiem (2:0), a bohaterem meczu został Nick Woltemade, który zdobył obie bramki. Słowacja również podchodzi do pojedynku w dobrych nastrojach. W poprzedniej potyczce pokonała Irlandię Północną (1:0) po golu Tomasa Bobcka z Lechii Gdańsk w doliczonym czasie gry. Moim zdaniem czeka nas wyrównane spotkanie, które może zakończyć się podziałem punktów – wynik korzystny przede wszystkim dla Niemców. Mój typ: remis.

Niemcy – Słowacja: ostatnie wyniki

Piłkarze Juliana Nagelsmanna są o krok od awansu na mundial, ale aby przypieczętować sukces, muszą pokonać Słowację. Niemcy mają za sobą świetną serię. Na wyjeździe ograli Luksemburg (2:0), a wcześniej pokonali Irlandię Północną (1:0), ponownie Luksemburg (4:0), a także Irlandię Północną (2:0). Teraz chcą wyrównać rachunki za wrześniową porażkę (0:2) ze Słowacją w Bratysławie.

Z kolei Słowacy do meczu w Lipsku przystępują po zwycięstwie nad Irlandią Północną (1:0) w Koszycach. Bohaterem spotkania był Tomas Bobcek, znakomicie spisujący się w obecnym sezonie w barwach Lechii Gdańsk. Wcześniej drużyna Francesco Calzony pokonała Luksemburg (2:0), uległa Irlandii Północnej (0:2), wygrała z Luksemburgiem (1:0) i sensacyjnie zdobyła komplet punktów z Niemcami (2:0).

Niemcy – Słowacja: historia

Niemiecka kadra nie wspomina dobrze ostatniego starcia ze Słowacją, które rozegrano we wrześniu. Nasi południowi sąsiedzi odnieśli sensacyjne zwycięstwo (2:0), a na listę strzleców wpisali się David Hancko i David Strelec. Wcześniej obie drużyny spotkały się w 1/8 finału Euro 2016, gdzie zdecydowanie lepsi okazali się Niemcy, wygrywając (3:0).

Niemcy – Słowacja: kursy bukmacherskie

Wedle bukmacherów, faworytem spotkania w Lipsku są gospodarze. Kursy na wygraną Niemców są na poziomie 1.21-1.24. Z kolei triumf Słowaków został wyceniony w granicach 11.00-12.00. Remis w meczu można obstawić z kursem około 6.50.

Niemcy – Słowacja: przewidywane składy

Niemcy Julian Nagelsmann Słowacja Francesco Calzona Niemcy Julian Nagelsmann 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Baumann 23 Baku 3 Anton 4 Tah 22 Raum 5 Pavlovic 8 Goretzka 19 Sane 17 Wirtz 20 Gnabry 11 Woltemade 17 Haraslin 15 Strelec 20 Duris 19 Rigo 22 Lobotka 21 Bero 16 Hancko 14 Skriniar 4 Obert 6 Gyomber 1 Dubravka 1 Baumann 23 Baku 3 Anton 4 Tah 22 Raum 5 Pavlovic 8 Goretzka 19 Sane 17 Wirtz 20 Gnabry 11 Woltemade 17 Haraslin 15 Strelec 20 Duris 19 Rigo 22 Lobotka 21 Bero 16 Hancko 14 Skriniar 4 Obert 6 Gyomber 1 Dubravka 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Słowacja Francesco Calzona Rezerwowi 2 Malick Thiaw 6 Joshua Kimmich 7 Jamie Leweling 9 Assan Ouédraogo 10 Jonathan Burkardt 12 Alexander Nubel 13 Felix Nmecha 14 Said El Mala 15 Nico Schlotterbeck 16 Kevin Schade 18 Nathaniel Brown 21 Finn Dahmen 2 Peter Pekarik 3 Denis Vavro 5 Ivan Mesik 7 Leo Sauer 8 Tomas Bobcek 9 Robert Bozenik 10 Laszlo Benes 11 Lubomir Tupta 12 Marek Rodak 13 Patrik Hrosovsky 23 Dominik Takac 18 Ivan Schranz

Niemcy – Słowacja: sonda

Kto wygra mecz w Lipsku? Niemcy

Remis

Słowacja Niemcy 33%

Remis 67%

Słowacja 0% 3+ Votes

Niemcy – Słowacja: transmisja meczu

Mecz Niemcy – Słowacja w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 odbędzie się w poniedziałek, 17 listopada, o godzinie 20:45. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1 i serwisie streamingowym Polsat Box Go.

