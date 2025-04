Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Dzisiejszy mecz Świątek: transmisja na żywo

Iga Świątek rozegra dzisiaj spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Madrycie. Rywalką Polki będzie reprezentantka Czech Linda Noskova. Świątek, biorąc pod uwagę prezentowaną przez siebie formę, stanie więc przed trudnym zadaniem. Polska tenisistka, aby myśleć o awansie do kolejnej rundy będzie musiała zagrać zdecydowanie lepiej niż w poprzednim meczu z Alexandrą Ealą, który wygrała dopiero po trzech setach.

Spotkanie Świątek – Eala, które rozpocznie się nie przed godziną 20:00, będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i online. Możliwe jest jego obejrzenie za darmo, korzystając z platformy STS TV lub odbierając voucher na 90-dniowy dostęp do CANAL+.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Świątek dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Mecz Świątek – Noskova można obejrzeć za darmo za pośrednictwem platformy STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejesteować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku) oraz postawić dowolny kupon za min. 2 zł. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2, a internetowa transmisja dostępna będzie również w usłudze CANAL+ online.

Kod od Fortuny – 3 miesiące dostępu do CANAL+ za darmo

Zdecydowana większość turniejów WTA jest transmitowana w Polsce przez CANAL+. Teraz dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można uzyskać za darmo na 90 dni. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny i odebrać specjalny kod na pakiet Super Sport, który normalnie kosztuje 65 zł miesięcznie. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby go otrzymać.

Dokonaj TUTAJ pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka kuponu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs kuponu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+. Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV.

Informacja na stroni Fortuny dotyczy gali KSW 105, ale w ramach tej promocji otrzymujemy dostęp do pakietu Super Sport, obejmującego wszystkie kanały CANAL+, dzięki czemu możemy również oglądać pokazywane przez stację mecze tenisa. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

O której gra Świątek?

Iga Świątek swoje drugie spotkanie w Madrycie rozegra w sobotę (26 kwietnia). Spotkanie z Lindą Noskovą ma rozpocząć się nie przed godziną 20:00.