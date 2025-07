Iga Świątek zagra dzisiaj o awans do czwartej rundy Wimbledonu. Polka zmierzy się z Danielle Collins. Sprawdzamy gdzie oglądać dzisiaj mecz Świątek.

PA Images/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Dzisiejszy mecz Świątek: transmisja na żywo

Iga Świątek rozegra dzisiaj mecz, którego stawką będzie awans do czwartej rundy Wimbledonu. Czeka ją jednak niełatwe zadanie, bowiem zmierzy się z Danielle Collins, z którą przegrała ostatni pojedynek w Rzymie. Dla reprezentantki Polski to jednak okazja do wzięcia rewanżu. Dzisiejszae sptokanie będzie transmitowane zarówno w TV, jak i drogą internetową.

Mecz Świątek dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Mecz Igi Świątek z Danielle Collins będzie można obejrzeć dzięki transmisji ZA DARMO na platformie STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować z tego linku konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz postawić dowolny kupon za co najmniej 2 zł. W telewizji rywalizację będzie można śledzić na kanale Polsat Sport 1.

O której gra dzisiaj Świątek?

Mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie rozegrany zostanie w sobotę (5 lipca). Spotkanie rozegrane zostanie na korcie centralnym po zakończeniu meczu Sinner – Martinez, które rozpocznie się o 14:30. Polka wyjdzie na kort najwcześniej o 16:30.

Czy Iga Świątek awansuje do kolejnej rundy? Tak

Nie Tak 78%

Nie 22% 9+ Votes

