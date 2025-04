Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Mecz Realu dzisiaj: transmisja

Real Madryt znajduje się w trudnej sytuacji. Królewscy pożegnali się już z Ligą Mistrzów, a w lidze mają obecnie aż siedem punktów straty do prowadzącej Barcelony. Aby pozostać w grze o tytuł drużyna Carlo Ancelottiego musi dzisiaj pokonać na wyjeździe Getafe. W innym przypadku strata do lidera może być już nie do odrobienia.

Mecz Getafe – Real Madryt odbędzie się w środę o godzinie 21:30. Transmisja “na żywo” z tego spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie będzie można również obejrzeć dzięki darmowej transmisji na platformie STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład za co najmniej 2 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Transmisja z dzisiejszego meczu Realu Madryt, który na wyjeździe zmierzy się z Getafe, będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online. Mecz będzie pokazywany na kanale Eleven Sports 1, natomiast drogą internetową na stronie elevensports.pl, a także na platformie STS TV.

Mecz Realu: kto wygra?

Czy Real Madryt pokona Getafe? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.