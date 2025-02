Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt nie wygrał żadnego z trzech ostatnich ligowych spotkań i stracił prowadzenie w ligowej tabeli. W ten weekend zwycięstwa odnieśli również jego bezpośredni rywalce w walce o mistrzostwo Hiszpanii – FC Barcelona i Atletico Madryt. Dzisiaj Królewscy zagrają o zrównanie się punktami z prowadzącą w tabeli Dumą Katalonii. Drużyna Carlo Ancelottiego potrzebuje do tego zwycięstwa nad Gironą, z którą zmierzy się przed własną publicznością.

Dzisiejszy mecz Real Madryt – Girona rozpocznie się o godzinie 16:15. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie można oglądać także za darmo korzystając z platformy STS TV. Uzyskanie dostępu do niej jest bardzo łatwe, bowiem wystarczy spełnić dwa podstawowe warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład za co najmniej 2 zł. Dzięki ich spełnieniu otrzymasz dostęp do platformy na 24 godziny.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Transmisja dzisiejszego spotkania Realu Madryt w La Liga będzie dostępna zarówno w TV, jak i online. W telewizji mecz będzie pokazywany na kanale Eleven Sports 1, natomiast za pośrednictwem internetu na platformie STS TV oraz internetowej stronie elevensports.pl.

Kurs 150 na zwycięstwo Realu Madryt z kodem GOAL

W Superbet możesz zgarnąć aż 300 zł bonusu stawiając za 2 zł zakład na wygraną Realu Madryt w niedzielnym meczu. Do skorzystania z tej oferty i odebrania bonusu uprawnia podanie kodu GOAL podczas rejestracji. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za min. 2 zł pierwszy zakład pojedynczy na wygraną Realu Madryt w meczu z Gironą Jeżeli Real odniesie zwycięstwo, poza wygraną z kuponu otrzymasz ekstra bonus 300 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Realu Madryt: kto wygra?

Czy Real Madryt pokona Gironę? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.