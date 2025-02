Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt po zwycięstwie z Manchesterem City w pierwszym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów, w sobotę wraca na ligowe boiska. Królewscy na wyjeździe zagrają z Osasuną Pampeluna, a stawką tego spotkania będzie dla nich zachowanie fotela lidera. Drużyna Carlo Ancelottiego jest wyraźnym faworytem tego meczu, ale nie może sobie pozwolić na zlekceważenie rywala i na bycie myślami przy rewanżu w Lidze Mistrzów.

Mecz Osasuna – Real Madryt odbędzie się dzisiaj i rozpocznie się o 16:15. W telewizji mecz będzie można oglądać “na żywo” na kanale CANAL+ Sport. Jeżeli nie masz możliwość obejrzenia meczu w TV, możesz zwrócić uwagę na dostępna na platformie STS TV transmisję za darmo. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za co najmniej 2 zł. W ten sposób uzyskasz dostęp do platformy i wszystkich transmisji na 24 godziny.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Kolejne ligowe spotkanie Realu Madryt naturalnie można obejrzeć zarówno dzięki transmisji w TV, jak i za pośrednictwem internetu. Z pierwszej opcji skorzystać uruchamiająć kanał CANAL+ Sport. Druga opcja to skorzystanie z platformy CANAL+ online lub STS TV.

Mecz Realu Madryt: kto wygra?

