Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Realu Madryt?
Transmisja za darmo meczu Real Madryt – Villarreal będzie możliwa w serwisie STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić kupon za min. 2 zł, a także posiadać dowolną ilość środków dostępnych na grę. Po spełnieniu powyższych warunków transmisja zostanie odblokowana. Mecz można obejrzeć na komputerze, smartfonie lub tablecie.
Real Madryt zmierzy się z Villarrealem w ramach 8. kolejki La Liga. Dla zespołu Xabiego Alonso będzie to okazja, aby zmazać plamę w lidze po dotkliwej porażce w derbach z Atletico (2:5). Aktualnie Królewscy z punktem straty do Barcelony zajmują 2. miejsce w tabeli.
Jak oglądać mecz Realu Madryt w STS TV za darmo?
Dostęp do transmisji w STS TV uzyskasz w kilku prostych krokach:
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS, podając kod promocyjny GOAL,
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Wejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz transmisję meczu Real Madryt – Villarreal.
Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV
Spotkanie Real Madryt – Villarreal będzie dostępne na żywo w telewizji. Transmisję przeprowadzi Eleven Sports 1. Początek meczu w sobotę, 4 października 2025 roku o godzinie 21:00.
Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online
Dzisiejszy mecz Realu Madryt można oglądać także w internecie. Transmisja spotkania będzie dostępna na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić odpowiedni pakiet. Po spełnieniu konkretnych warunków za darmo można oglądać to starcie w STS TV.
Spotkanie Real Madryt – Villarreal odbędzie się w sobotę, 4 października o godzinie 21:00 na stadionie Santiago Bernabeu.
Mecz Real Madryt – Villarreal można oglądać w telewizji na kanale Eleven Sports 1, a także online na stronie elevensports.pl i dzięki usłudze Canal+ online. Ponadto transmisja za darmo będzie dostępna w STS TV po założeniu konta i postawieniu zakładu.