Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo będzie dostępna w TV oraz online za darmo w usłudze STS TV.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Realu Madryt?

Transmisja za darmo meczu Real Madryt – Villarreal będzie możliwa w serwisie STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić kupon za min. 2 zł, a także posiadać dowolną ilość środków dostępnych na grę. Po spełnieniu powyższych warunków transmisja zostanie odblokowana. Mecz można obejrzeć na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Real Madryt zmierzy się z Villarrealem w ramach 8. kolejki La Liga. Dla zespołu Xabiego Alonso będzie to okazja, aby zmazać plamę w lidze po dotkliwej porażce w derbach z Atletico (2:5). Aktualnie Królewscy z punktem straty do Barcelony zajmują 2. miejsce w tabeli.

Jak oglądać mecz Realu Madryt w STS TV za darmo?

Dostęp do transmisji w STS TV uzyskasz w kilku prostych krokach:

Zarejestruj TUTAJ konto w STS, podając kod promocyjny GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz transmisję meczu Real Madryt – Villarreal.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV

Spotkanie Real Madryt – Villarreal będzie dostępne na żywo w telewizji. Transmisję przeprowadzi Eleven Sports 1. Początek meczu w sobotę, 4 października 2025 roku o godzinie 21:00.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online

Dzisiejszy mecz Realu Madryt można oglądać także w internecie. Transmisja spotkania będzie dostępna na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić odpowiedni pakiet. Po spełnieniu konkretnych warunków za darmo można oglądać to starcie w STS TV.

