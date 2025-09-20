Mecz Polska – Kanada: gdzie oglądać? Transmisja meczu siatkarzy (20.09.2025)

W sobotę, 20 września 2025 roku, reprezentacja Polski siatkarzy rozegra mecz 1/8 finału mistrzostw świata. Sprawdź, gdzie obejrzeć spotkanie Polska – Kanada. Transmisja dostępna jest w TV i online.

Yasar Yilmaz / Alamy Na zdjęciu: Wilfredo Leon

Polska – Kanada: transmisja za darmo

Darmową opcją oglądania meczu Polska – Kanada jest transmisja w serwisie STS TV. Aby ją odblokować, należy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Dzięki temu kibice zyskują dostęp do transmisji online na telefonie, tablecie lub komputerze.

Jak oglądać mecz Polska – Kanada w STS TV?

Mecz Polska – Kanada możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL

Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)

Transmisja z meczu Polska – Kanada zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Polska – Kanada: transmisja TV

Mecz Polska – Kanada będzie transmitowany na żywo w telewizji. Spotkanie pokażą kanały: Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2. Studio przedmeczowe rozpocznie się godzinę wcześniej, a pierwszy gwizdek zaplanowano na 13:45 czasu polskiego.

Polska – Kanada: stream online

Starcie można śledzić także w internecie. Transmisja online dostępna będzie na platformie Polsat Box Go, gdzie kibice mają możliwość oglądania wszystkich meczów mistrzostw świata 2025 po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

O której mecz Polska – Kanada?

Spotkanie Polska – Kanada w mistrzostwach świata 2025 rozpocznie się w sobotę, 20 września o godzinie 13:45 czasu polskiego.

Gdzie oglądać mecz Polska – Kanada?

Transmisję telewizyjną przeprowadzą kanały Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2. Mecz Polska – Kanada można obejrzeć także w internecie na Polsat Box Go oraz STS TV.

