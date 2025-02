Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mecz Liverpoolu dzisiaj: transmisja

Prowadzący w tabeli Premier League Liverpool postara się dzisiaj o zrobienie kolejnego kroku w kierunku zdobycia mistrzowskiego tytułu. The Reds w wyjazdowym pojedynku zmierzy się z Manchesterem City. To niewątpliwie hit 26. kolejki Premier League. Biorąc pod uwagę formę obu drużyn w tym sezonie, wyraźnym faworytem jest Liverpool. Drużyna prowadzona przez Arne Slota nie może jednak zlekceważyć swojego rywala, który cały czas dysponuje ogromnym potencjałem i ma wiele do udowodnienia.

Dzisiejszy mecz Liverpoolu rozpocznie się o godzinie 17:30. Z meczu nie będzie dostępna telewizyjna transmisja. Spotkanie będzie można oglądać tylko za pośrednictwem platformy Viaplay. Rywalizację skomentują Andrzej Twarowski i Michał Zachodny.

Mecz Liverpoolu dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Kibice w Polsce nie mają zbyt wielu możliwości na obejrzenie dzisiejszego meczu Liverpoolu z Manchesterem City. Prawami do pokazywania wszystkich meczów Premier League dysponuje platforma Viaplay. Tylko za jej pośrednictwem można obejrzeć to spotkanie.

Mecz Liverpoolu: kto wygra?

O której dzisiejszy mecz Liverpoolu?

Spotkanie Manchester City – Liverpoolu odbędzie się w ramach 26. kolejki Premier League. Mecz odbędzie się dzisiaj (niedziela, 23 lutego) o godzinie 17:30.

