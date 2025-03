PA Images/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mecz Liverpool dzisiaj: transmisja

Liverpool FC w ostatnich tygodniach spisywał się ze zmiennym skutkiem. To z pewnością nie napawa jego fanów optymizmem przed rywalizacją o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Dzisiaj The Reds rozegrają pierwsze spotkanie w ramach 1/8 finału, mierząc się na wyjeździe ze świetnie spisującym się od dłuższego czasu zespołem Paris Saint-Germain.

Mecz PSG – Liverpool rozegrany zostanie w środę (5 marca) o godzinie 21:00. Transmisja dostępna będzie na kilku kanałach telewizyjnych – CANAL+ 360, TVP 1 i TVP Sport. Za pośrednictwem internetu mecz będzie można oglądać korzystając z platformy CANAL+ online lub na stronie sport.tvp.pl.

Voucher od Fortuny – 30 dni dostępu do CANAL+ Online

Dzisiejszy hit Ligi Mistrzów możesz obejrzeć odbierając od Fortuny na 30 dni za darmo dostęp do pakietu Super Spot w CANAL+ online. Wystarczy spełnić warunki oferty przeznaczonej dla nowych klientów. Prezentujemy je poniżej.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

PSG – Liverpool: gdzie obejrzeć?

Pierwszy pojedynek PSG z Liverpoolu kibice będą mogli obejrzeć w otwartej telewizji. Transmisja dostępna będzie bowiem na kanałach TVP 1 i TVP Sport, a także na kanale CANAL+ 360. Drogą internetową mecz będzie można oglądać także w usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu Super Sport, który gwarantuje transmisje ze wszystkich meczów Ligi Mistrzów, można uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Można z niej skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony .

Kurs 200 zł na bramkę PSG lub Liverpoolu z kodem GOAL

Nowi klienci w Superbet mogą skorzystać dzisiaj z bardzo atrakcyjnej promocji i postawić po kursie 200 zakład na choćby jednego gola PSG lub Liverpoolu. Z oferty można skorzystać stawiając zakład już za 2 zł. Dzięki temu do zgarnięcia jest bonus w wysokości aż 400 zł. Jak skorzystać z tej oferty?

Załóż nowe konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując podczas rejestracji zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł, Postaw za min. 2 zł pierwszy po rejestracji zakład pojedynczy obejmujący typ na gola PSG lub Liverpoolu Jeżeli wybrany zespół zdobędzie gola, oprócz wygranej z kuponu otrzymasz ekstra bonus 400 zł.

