Wielkie piłkarskie święto szykuje się dzisiaj w Warszawie. W pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Konferencji Legia zmierzy się z londyńską Chelsea. Podopieczni Goncalo Feio stoją tym samym przed ogromnym wyzwaniem, bowiem to ich rywale są uważani za murowanego wręcz faworyta tego dwumeczu. Legia przed dzisiejszym meczem ma po swojej stronie duży atut – kibiców, którzy powinni stworzyć niesamowitą atmosferę na stadionie.

Mecz Legia – Chelsea odbędzie się w czwartek (10 kwietnia) o godzinie 18:45, a będzie można go oglądać zarówno w TV, jak i online. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Z kolei transmisja online będzie prowadzona za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Legia – Chelsea: gdzie oglądać na żywo?

Prawami do pokazywania meczów Ligi Konferencji w Polsce dysponuje stacja Polsat. To właśnie na jej kanałach i w jej usługach będzie można obejrzeć na żywo dzisiejszy mecz Legii z Chelsea. W TV transmisje zaplanowane są na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1, natomiast drogą internetową na platformie Polsat Box Go.

