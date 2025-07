Action Plus Sports Images/Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Mecz Bayern dzisiaj: transmisja

Przed bardzo trudnym zadaniem stanie dzisiaj Bayern Monachium. W walce o półfinał Klubowych Mistrzostw Świata Bawarczycy spotkają się z faworyzowanym Paris Saint-Germain. Drużyna Vincenta Kompany’ego na pewno nie stoi na straconej pozycji, ale będzie musiała zagrać perfekcyjny mecz, aby myśleć o awansie.

Dzisiejsze ćwierćfinałowe spotkanie Bayernu rozpocznie się o godzinie 18:00. Spotkanie można oglądać ZA DARMO na platformie Superbet TV. Rywalizację będzie można śledzić także na platformie DAZN.

Mecz Bayernu: o której?

Dzisiejszy mecz Bayernu w ćwierćfinale Klubowych Mistrzostw Świata rozpocznie się punktualnie o godzinie 18:00 polskiego czasu.

Mecz Bayernu dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Jedyną opcją na obejrzenie meczu Bayernu jest skorzystanie z transmisji online. Mecz nie będzie transmitowany przez żadną telewizję, ponieważ żadna nie zdecydowała się na wykupienie praw. Transmisje za pośrednictwem internetu będą dostępne na platformach Superbet TV i DAZN.

Mecz Bayernu: kto wygra?

